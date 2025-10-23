"الذكاء الاصطناعي في المكتبات" عنوان "جائزة الشارقة للأدب المكتبي" بدورتها الـ26

الشارقة في 22 أكتوبر / وام / أعلنت "مكتبات الشارقة" عن موضوع الدورة السادسة والعشرين من جائزة الشارقة للأدب المكتبي ممثلا في "الذكاء الاصطناعي في المكتبات: الابتكار والأثر" وذلك تأكيداً لأهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير بيئات المعرفة وإثراء خدمات المكتبات.

تتضمن الجائزة ثلاث فئات الفئة البحثية وتنقسم إلى ثلاثة محاور هي "التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي" و"تجربة المستخدم وإمكانية الوصول" و"البنية التقنية والتنفيذ" إضافة إلى فئة "أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية" وفئة "أفضل مشروع أو ممارسة في حقل التخصص".

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والختامي من ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورتها الخامسة والعشرين التي تناولت محاور فكرية وعلمية سلطت الضوء على أبعاد العلاقة بين التقنية والمسؤولية الأخلاقية في إنتاج المحتوى وآفاق بناء مكتبات المستقبل القائمة على الابتكار والحوكمة الرقمية .

وأوصى الملتقى بأهمية التركيز على تطوير بيئات المعرفة واستشراف مستقبل المكتبات في عصر الذكاء الاصطناعي . ودعا المشاركون إلى تعزيز التطوير المهني للعاملين في قطاع المكتبات عبر برامج تدريبية مستمرة تواكب التحول الرقمي وتوسيع دور المكتبة عبر الشراكات الذكية لتصبح شريكاً في إنتاج المعرفة وتقديم خدمات بحثية دقيقة و إطلاق برامج لمحو الأمية الرقمية وتنمية مهارات البحث الذكي لدى المجتمع.