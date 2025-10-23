"مركز محمد بن خالد الثقافي" يطلق مبادرة "تحدّي الشيخوخة "

العين في 22 أكتوبر/ وام / أطلق مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مبادرة تحدي الشيخوخة تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

تهدف المبادرة إلى ترسيخ مفهوم الشيخوخة الناجحة بوصفه امتدادًا لمنظومة رعاية كبار المواطنين والمقيمين، وتعزيز جودة الحياة لهم عبر التثقيف الطبي والتواصل المجتمعي ودعم البحث العلمي.

تأتي المبادرة انسجاما مع رؤية الدولة في عام المجتمع 2025، بما يعزز روح التضامن والمسؤولية المجتمعية ويترجم أولويات الصحة والرفاه للأجيال كافة.

تستند المبادرة إلى ثلاثة محاور عمل متكاملة أولها التثقيف الطبي بتعريف المجتمع بتخصص طب أمراض الشيخوخة والخدمات التشخيصية والعلاجية المتاحة، وثانيها التواصل المباشر مع كبار السن عبر برامج وأنشطة دورية تُعنى بالصحة البدنية والذهنية والاجتماعية، وثالثها دعم الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال رعاية المسنين، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية وطنية تعزز السياسات والممارسات القائمة على الدليل.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على البعد الإنساني والمعرفي للمبادرة وقالت إن كبار المواطنين قيمة إنسانية ومعرفية كبيرة لما لهم من تجارب حياتية عميقة وهم من أرسوا المرتكزات الوطنية، وهم خلاصة الحكمة، وهذه المبادرة رسالة امتنان نعبر فيها لهم عن تقديرنا لعطائهم وهدفنا إثراء سنوات عمرهم بالصحة والحيوية والنشاط وترسيخ ثقافة الشيخوخة النشطة ليبقى دائما كبارنا مصدرا للحكمة والإلهام والعطاء.