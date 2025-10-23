جامعة الإمارات تستعرض مشاريع طلابية مبتكرة خلال الأسبوع العالمي للغذاء 2025

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بكلية الأغذية والزراعة وكلية الطب البيطري، في فعاليات معرض الأسبوع العالمي للغذاء 2025 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) .

استعرض طلاب الكليتين خلال المعرض مجموعة من المشاريع البحثية والمبادرات المبتكرة التي تعكس جهود الجامعة في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قطاع التنمية الزراعية والغذائية المستدامة.

تأتي المشاركة لتؤكد حرص الجامعة على دعم الابتكار وتبني الحلول العلمية الحديثة في مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات نحو مستقبل غذائي مستدام ومتكامل.

وقالت عائشة الكعبي، طالبة في تخصص علوم الأغذية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن مشاركة الجامعة في معرض الأسبوع العالمي للغذاء 2025 تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تمكين الطلبة وتعزيز دورهم في تطوير حلول مبتكرة للأمن الغذائي والاستدامة.

وأوضحت الكعبي أن مشروعها يهدف إلى تحويل عملية التخفيف العقيم اليدوية إلى نظام ذكي مؤتمت يسهم في رفع كفاءة ودقة العمل في المختبرات، مشيرةً إلى أن الفريق الطلابي استعرض أيضاً عدداً من المشاريع المبتكرة الأخرى، منها زراعة الخضر المحلية الصغيرة مثل الغاف والشوع والنخيل في المنازل لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز أسلوب الحياة المستدام في دولة الإمارات.

وأضافت أن من بين المشاريع البارزة استخدام نواة التمر المحسّنة كعلف حيواني منخفض التكلفة ذي خصائص علاجية للبكتيريا الممرضة وهو ابتكار تم تسجيله كبراءة اختراع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ، إلى جانب مشروع يعتمد على الميكروبات النافعة لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات للأمن الغذائي 2051، ومشروع "أبزاين" الذي يسلّط الضوء على مفاهيم الأغذية النظيفة وتقليل النفايات ضمن أهداف الاستدامة الوطنية.