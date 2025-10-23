"أبوظبي للزراعة " تعرض مشروع الرقابة المرئية بالذكاء الاصطناعي خلال أسبوع الأغذية 2025

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلام الغذائية في فعاليات أسبوع أبوظبي للأغذية 2025، واستعرضت مشروعها الجديد للرقابة المرئية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية في المنشآت الغذائية بالإمارة ورفع مستوى الجودة والصحة العامة للمجتمع.

وأكد علي حسن الكثيري، رئيس قسم الرقابة الغذائية في العين، أن المشروع يمثل منظومة حديثة لمراقبة السلامة الغذائية عبر كاميرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين أداء المنشآت الغذائية وحماية المجتمع من خلال ضبط معايير السلامة الغذائية بدقة وفعالية.

وأوضح الكثيري أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار دور إمارة أبوظبي الرائد في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى ترك بصمة واضحة في مجال الرقابة الغذائية وتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الدولة، بما يواكب أحدث التطورات العالمية في القطاع.