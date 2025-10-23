"عسل أبوظبي" يبرز جودة الإنتاج المحلي خلال الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 22 أكتوبر/وام/ شارك مشروع إنتاج عسل أبوظبي في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، لاستعراض جودة العسل الإماراتي وأحدث الابتكارات في مجالات تربية النحل والإنتاج المستدام، ضمن جهود الإمارة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأكّد المهندس حامد محمد ثاني، باحث في تربية النحل وإنتاج العسل، أن مشاركة المشروع في الأسبوع العالمي للغذاء تهدف إلى تعريف الجمهور بتربية ملكات النحل الإماراتية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تلقيحها وتكاثرها، إلى جانب إبراز أنواع الأعسال المنتجة في إمارة أبوظبي وجودتها العالية.

وأوضح أن الخلية لم تعد تقتصر على إنتاج العسل فقط، بل تُعد مصدرًا لعدة منتجات يستفيد منها النحالون، مشيرًا إلى أن الفريق يعتمد على تقنية فرز حبوب اللقاح لتحديد نوعية العسل وجودته والكشف عن أي حالات غش.

وأضاف أن المشروع نجح في الوصول إلى الجيل العاشر من ملكات النحل الإماراتية، وتم إنتاج 22 ألف ملكة، وتوزيع 18 ألف ملكة منها على النحالين في مختلف مناطق الإمارة، دعمًا لجهود تطوير قطاع تربية النحل المحلي.

وأشار إلى أن الجناح يضم مجموعة من أشهر أنواع العسل الإماراتي، منها عسل السدر والسمر والغاف والقرم، مؤكدًا أن التنوع البيئي الغني في إمارة أبوظبي يسهم في إنتاج أعسال مميزة ذات جودة عالمية.