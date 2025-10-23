جلسة حوارية برأس الخيمة حول دور الشباب في قيادة التحول بقطاع الطاقة

رأس الخيمة في 22 أكتوبر/وام/ نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة جلسة شبابية حوارية بعنوان "الكفاءات الشابة تقود التحول في قطاع الطاقة" بالتعاون مع مجلس شباب دائرة الطاقة، في أبوظبي وبمشاركة مجموعة من شباب الإمارة من مختلف التخصصات الفنية والهندسية والإدارية ذات العلاقة بمجالات الطاقة والاستدامة.

استضافت الجلسة مريم الخوري رئيس مجلس شباب دائرة الطاقة وفاطمة الكعبي أخصائية في الاستشراف الاستراتيجي وحمدان الجنيبي أخصائي أول أنظمة المعلومات الحكومية وعبدالله المرزوقي أخصائي عمليات المواد البترولية.

سلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للشباب في قيادة التحول المستدام في قطاع الطاقة، وتحفيز التفكير الابتكاري لديهم، وتشجيعهم على تبني حلول ذكية تواكب توجهات الدولة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

