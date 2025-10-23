شما بنت محمد تؤكد على دور المرأة في صناعة المستقبل

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ ناقشت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والسيدة فرانسواز نيمتشينوف، عقيلة السفير الفرنسي لدى الدولة، وأعضاء اللجنة النسائية الإماراتية - الفرنسية، خطط اللجنة للفترة المقبلة، وتم طرح اقتراحات لتوسيع دوائر الشراكة لتشمل الأطر التعليمية الفرنسية في الدولة، مع الإشارة إلى أهمية تحويل القصص والتجارب الفردية للقيادات النسائية إلى منظومة عمل ومبادرات مسؤولية مجتمعية مستدامة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد أمس بقصر الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في أبوظبي بهدف تعزيز التعاون الثقافي والمجتمعي بين القيادات النسائية في البلدين، استمرار التعاون بينهما وترجمة الروابط الثقافية والإنسانية إلى برامج ومشروعات ملموسة تُثري المجتمع وتدعم مسيرة المرأة الإماراتية والفرنسية في الإبداع والابتكار والريادة.

وتعدّ اللجنة النسائية الإماراتية - الفرنسية منصة تجمع رائدات الأعمال والخريجات والطالبات المتحدثات بالفرنسية والمهتمات بالثقافة الفرنسية، وأُطلقت المبادرة عام 2015، وتتولى الشيخة الدكتورة شما الرئاسة الفخرية الإماراتية للجنة، فيما تتولى السيدة فرانسواز نيمتشينوف الرئاسة الفخرية الفرنسية.

وتهدف اللجنة إلى دعم القيادة النسائية وترسيخ دور المرأة كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وتعزيز تكامل الشركات الفرنسية في هيكل الاقتصاد الإماراتي، وبناء شبكة مؤثرة قادرة على فتح آفاق لمشاريع مبتكرة، إلى جانب دعم تحقيق المساواة المهنية في إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما أن هذا الاجتماع هو إضافة نوعية تؤكد قيمة وجود المرأة كجزء من حراك المجتمع نحو المستقبل، مشددة على أن اللجنة هي فاعل ثقافي إماراتي - فرنسي يسعى لتوثيق أعمال المرأة وقدرتها على صناعة الحاضر وقيادة المستقبل، معربة عن أملها أن يكون اللقاء بداية لسلسلة من التعلم والاستدامة والعمل.

من ناحيتها سلطت السيدة فرانسواز نيمتشينوف، الضوء على الإنجازات البارزة للمرأة الإماراتية في فرنسا، مؤكدة أهمية إثراء التعاون بين سيدات الأعمال الفرنسيات والإماراتيات لتعزيز دور المرأة في كلا البلدين.