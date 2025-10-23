تتويج الصومالي محيي الدين أبوبكر بطلاً للنسخة الدولية 64 من محاربي الإمارات

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ فاز الصومالي محيي الدين أبوبكر، بلقب النزال الرئيسي "وزن الذبابة" في منافسات النسخة الدولية الـ 64 لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، والتي أُقيمت مساء أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، بتنظيم من شركة بالمز الرياضية ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وفاز أبوبكر على منافسه البرازيلي ريبيرو بقرار من الحكام، فيما تغلب الأذربيجاني أساف شاربوف على منافسه الأنجولي ديمارتي بالاستسلام في الجولة الثالثة من منافسات وزن الريشة.

وتم إلغاء النزال على لقب وزن الخفيف الذي كان من المقرر أن يجمع بين الروسي عمرو محمدوف والأرميني مارتون ميزهلوميان لمرض الأخير.

شهد المنافسات الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان.

كما شهدت هذه النسخة من البطولة حضور أساطير ونجوم الفنون القتالية في العالم، تصدرهم البطل العالمي حبيب نورمحمدوف، ورينزو غرايسي، وكازوشي ساكورابا، وبوب ساب، وأنطونيو رودريغو "مينوتاورو" نوجويرا.

وعقب ختام النزالات، قام سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، بتتويج الفائزين، بحضور سعادة صالح الجزيري، مدير السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري،أن نجاح النسخة 64 من "محاربي الإمارات"، هو استمرار للنجاحات التي تحققت خلال نسخها الماضية، لافتاً إلى أن البطولة أصبحت علامة فارقة في منافسات الفنون القتالية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة مع مشاركة نخبة من المقاتلين العرب فيها.

من جهته أعلن فؤاد درويش عن إقامة النسخة المقبلة من البطولة بتاريخ 7 ديسمبر المقبل في لبنان للمرة الأولى، مؤكداً أن النسخة الحالية شهدت حضوراً جماهيرياً استثنائيا ما يعكس شغف الجماهير ورغبتهم في متابعة النزالات، معبراً عن اعتزازه بما وصلت إليه البطولة من مكانة كبيرة بمشاركة نخبة من المقاتلين من جميع أنحاء العالم، والحضور اللافت من أبرز نجوم اللعبة.