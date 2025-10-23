وزارة التربية والتعليم تبحث فرص تعزيز التعاون مع فنلندا

هلسنكي في 23 أكتوبر/ وام/ بحثت وزارة التربية والتعليم فرص تعزيز التعاون التعليمي مع جمهورية فنلندا، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد من مسؤولي الوزارة برئاسة سعادة طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز تنافسية المنظومة التعليمية الوطنية والارتقاء بمخرجاتها التربوية.

وتركزت زيارة وفد الوزارة حول تعزيز التعاون والشراكات التعليمية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، والاطلاع على أفضل الممارسات الفنلندية في مجالات تدريب المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية، والابتكار في التعليم، والسياسات التعليمية، والتعليم الشامل، وحلول التعلم الرقمي، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من التجربة الفنلندية في دعم المشاريع والمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة.

وشملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الشخصيات والمؤسسات التعليمية الفنلندية، من بينها معالي أندرس أدلركروتز وزير التعليم الفنلندي، وتولا هاتاينن رئيسة لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الفنلندي، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم، وكلية العلوم التربوية في جامعة هلسنكي، ومركز هلسنكي التعليمي، ومركز تقييم التعليم الفنلندي، فضلا عن عدد من الشركات الفنلندية المتخصصة في مجال التعليم.

كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الوجهات التعليمية البارزة في جمهورية فنلندا، شملت جامعة هاغا هيليا للعلوم التطبيقية، ومكتبة أودي المركزية في هلسنكي، وعددًا من المدارس الفنلندية النموذجية، حيث اطلع الوفد على أساليب التعليم الحديثة والبيئات التعليمية المبتكرة التي تشتهر بها فنلندا.

وتسعى وزارة التربية والتعليم، من خلال هذه الزيارات، إلى تعزيز تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون مع أبرز الأنظمة التعليمية العالمية، بما يدعم جهودها في تطوير التعليم في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزا رائدا للتميز التربوي والابتكار التعليمي على المستويين الإقليمي والعالمي.