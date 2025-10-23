العين تستضيف بطولة "أبوظبي إكستريم" للجوجيتسو والجرابلينج بنسختها الـ 11

العين في 23 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية "IVSM"، عن تنظيم النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي إكستريم "ADXC 11" للجوجيتسو والجرابلينج، يوم 14 نوفمبر المقبل في منطقة العين بإمارة أبوظبي.

وتعد البطولة منصة رياضية مميزة في عالم الفنون القتالية ورياضات الجوجيتسو والجرابلينج، وتتميز بقواعد تنافسية غير تقليدية، أسهمت في استقطاب نخبة من أبرز النجوم العالميين، ما جعلها تحظى باهتمام واسع منذ انطلاق نسختها الأولى في أكتوبر 2023.

وأكد سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن تنظيم النسخة الجديدة في منطقة العين يعكس مواصلة البطولة لدورها في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لرياضات الجرابلينج والجوجيتسو، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات، تمت بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وحرصها على تمكين أبناء الإمارات واعتبار الرياضة أداة لبناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف أن العمل متواصل لتطوير البطولة من حيث جودة التنظيم وقوة المنافسات، لافتا إلى السعي لاستقطاب المزيد من الأسماء البارزة عالمياً، مع توفير الفرص أمام اللاعبين الإماراتيين للظهور على الساحة الدولية وتشريف الوطن في مختلف المحافل.

من جهته قال سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة السياحة - أبوظبي، إن البطولة تُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا لرياضات النزال، حيث تستقطب أبرز النجوم الدوليين وجمهور الجوجيتسو والجرابلينج، وتوفر منصة لإلهام ودعم المواهب الإماراتية في هذا المجال.

من ناحيتها أوضحت اللجنة المنظمة أن النسخة الحادية عشرة ستشهد مشاركة مجموعة من أبرز أبطال وأساطير الجوجيتسو والجرابلينج من مختلف دول العالم، مع مفاجآت خاصة على مستوى النزالات التي ستُقام أمام الجماهير وعبر البث المباشر على مستوى عالمي.

يُذكر أن بطولة "أبوظبي إكستريم – ADXC" استقطبت منذ انطلاقها عددا من ألمع نجوم اللعبة، من بينهم إسبن ماثيسن، وعبد الكريم السلوادي، وألجامين سترلينج، وأمير البازي، ونيمان جرايسي، وأرمان تساروكيان، وبويا رحماني، وروبيرتو أبريو “سايبورغ”، كما امتدت فعالياتها إلى عدد من المدن العالمية مثل موسكو، وباريس، وريو دي جانيرو، وبالنياريو كامبوريو في البرازيل.