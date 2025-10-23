"القوس والسهم" يستحدث منافسات جديدة للفئات العمرية

الشارقة في 23 أكتوبر/وام / أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اعتماد مشاركة 89 لاعبا ولاعبة في المرحلة الأولى من دوري الفئات العمرية للناشئين والأشبال والبراعم، في الفردي والفرق، واستحداث منافسات جديدة لفئتي تحت 8 و 10 سنوات.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن الحدث يقام يومي 25 و26 أكتوبر الجاري بمقر نادي شرطة الشارقة، في منافستي القوس المركب والمحدب تحت 12 و 15 سنة، و 8 و 10 سنوات.

وأعلن اكتمال جميع إجراءات التسجيل، والشروط الفنية الخاصة بحصد النقاط المؤهلة في الدور التمهيدي، وصولاً إلى الأدوار الإقصائية وتتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة.

وأكد حرصه على الارتقاء بمنافسات دوري المراحل، والتعاون مع الأندية، ضمن إستراتيجية تطويرية، بتأسيس قاعدة واعدة في جميع الفئات، وتطوير قدراتها التنافسية، وتمكينها من أحدث الوسائل التدريبية، لمصلحة المنتخبات الوطنية.