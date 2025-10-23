دبي تستضيف مؤتمر الطب التجديدي 2025 

دبي في 23 أكتوبر/ وام/ تستضيف دبي مؤتمر الطب التجديدي 2025، الذي ينظمه مركز العمود الفقري الأمريكي بالتعاون مع بنك أبوظبي الحيوي والجمعية الأمريكية للطب التجديدي "ASRM"، في فندق "جيه دبليو ماريوت"، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التعاون لتسليط الضوء على دور بنك أبوظبي الحيوي في دعم أبحاث الطب التجديدي من خلال الخلايا الجذعية المستخلَصة من دم الحبل السري، وتعزيز التعاون العلمي الدولي وتسريع وتيرة الاكتشافات الطبية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، في مناقشات ثرية حول أحدث التطورات في علاجات الخلايا الجذعية لأمراض "باركنسون" و"التصلب المتعدد" و"عكس الشيخوخة"، بجانب تطبيقات مستقبلية متنوعة في مجال الطب التجديدي، كما يهدف إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، وإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في هذا القطاع العلمي الحيوي على مستوى العالم.

ويجمع المؤتمر تحت مظلته نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين لمناقشة تطبيقات علمية رائدة في مجالات أبحاث الخلايا، وطب الميتوكوندريا، والطب الوظيفي، واستخدام الليزر مع الخلايا الجذعية، إضافة إلى مناهج مبتكرة في علاج الاضطرابات الجمالية، وتحسين التوازن الهرموني، وأمراض المفاصل التنكسية، وأمراض الدماغ.

وقال بول داوني، المدير العام لبنك أبوظبي الحيوي، إن البنك يتصدر عمليات حفظ عيّنات دم الحبل السري وفق أعلى معايير الجودة المخصصة للأبحاث، ما يمكّن من استخدامها العلاجي ويسهم في تحسين صحة المجتمعات داخل الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أن خلايا دم الحبل السري الجذعية لم تعد مقتصرة على علاج اضطرابات الدم والمناعة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام حكيم، رئيس المؤتمر ورئيس المركز الأمريكي للعمود الفقري، إن بنك أبوظبي الحيوي يشكّل ركيزة علمية لمرحلة جديدة في الطب التجديدي، موضحاً أن البنك يضمن إتاحة خلايا دم الحبل السري الجذعية الموثوقة أخلاقياً والصالحة سريرياً للبحث والعلاج، ما يربط الاكتشافات العلمية بالتطبيق العملي.