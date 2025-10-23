منتخب الإمارات يرفع حصيلته لـ 8 ميداليات بالبطولة العربية للبلياردو والسنوكر

القاهرة في 23 أكتوبر/ وام/ أحرز محمد شهاب، لاعب المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر ميداليتين جديدتين في منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في جمهورية مصر العربية.

وحصل شهاب أمس على الميدالية الذهبية في مسابقة 6 كرات سنوكر، والفضية في مسابقة فردي الرجال سنوكر.

وبذلك ارتفعت حصيلة المنتخب الوطني إلى 8 ميداليات ملونة موزعين ما بين ، فضية في منافسات الفرق للسنوكر، وبرونزيتين في منافسات الزوجي وفردي الناشئين للبلياردو، وذهبية الفردي للبلياردو 9 كرات، وبرونزية الفردي 6 كرات وفضية في منافسات الأساتذة، بالإضافة إلى الميداليتين الأخيرتين.