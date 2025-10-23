معرض "عالم القهوة – دبي 2026" ينطلق 18 يناير

دبي في 23 أكتوبر/وام/ أعلنت "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي إقامة فعاليات الدورة الخامسة من معرض "عالم القهوة – دبي 2026" خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

يعد "عالم القهوة – دبي" الحدث التجاري الأبرز لصناعة القهوة في منطقة الشرق الأوسط، وتنظمه "دي إكس بي لايف" بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة (SCA).

يشارك في المعرض أبرز العلامات التجارية العالمية والخبراء في صناعة القهوة التي تمثل ثاني أكبر تجارة في العالم بعد النفط الخام.

وأظهرت الإحصاءات أن المشاركات الدولية في الدورة الجديدة من الحدث تشكل نحو 77% من إجمالي العارضين، ما يعكس ثقة مجتمع القهوة العالمي بالحدث ومكانته المتنامية على المستوى الدولي.

ويواكب المعرض الازدهار الكبير الذي يشهده سوق القهوة في الإمارات والمنطقة، إذ تقدر قيمته بأكثر من 3.2 مليار دولار أمريكي (نحو 12 مليار درهم)، مع معدل نمو سنوي يبلغ 8.4%، ليصل إلى 4.5 مليار دولار (أكثر من 16.5 مليار درهم) بحلول عام 2029، في حين يتوقع أن تصل قيمة سوق القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 11 مليار دولار (أكثر من 40 مليار درهم) خلال الفترة نفسها، ما يعزز مكانة دبي محورا إقليميا لتجارة القهوة ووجهة عالمية للابتكار في هذا القطاع.

وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في "دي إكس بي لايف" إن المعرض يجسد استمرار نجاح الرؤية التي جعلت من دولة الإمارات محورًا عالميًا لصناعة القهوة المختصة وجسرًا يربط بين مناطق الإنتاج والأسواق سريعة النمو؛ ومع اتساع المشاركة عامًا بعد عام، أصبح الحدث منصة دولية تجمع نخبة الخبراء والعلامات التجارية والمبتكرين، ما يعكس روح دبي القائمة على الابتكار والتجديد، ويؤكد دورها المحوري في رسم مستقبل صناعة القهوة إقليميًا وعالميًا، ونحن فخورون بأن نسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رئيسية لعشّاق القهوة وخبرائها، ومنصّة ملهمة تدعم التطور والإبداع في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال يانيس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لجمعية القهوة المختصة إن معرض عالم القهوة دبي من أبرز المنصات التي يجتمع فيها مجتمع القهوة العالمي، حيث تلتقي الثقافة والابتكار والتجارة تحت سقف واحد؛ ومع كل دورة جديدة يرسخ المعرض مكانته حدثا عالميا استثنائيا بفضل المستوى الرفيع للمشاركين من روّاد الصناعة وتعد شراكتنا مع دي إكس بي لايف ومركز دبي التجاري العالمي عنصرًا رئيسيًا في استمرار نجاح هذا الحدث، الذي أصبح وجهة لا غنى عنها لمحترفي القهوة وعشّاقها في المنطقة والعالم على حدٍ سواء.

من جهته أوضح خالد الملا، الرئيس التنفيذي لجمعية القهوة المتخصصة – فرع الإمارات أن "عالم القهوة" يتميز بالتزامه العميق بالتعليم وتبادل المعرفة، فهو ليس فقط منصة للتبادل التجاري وإبرام الصفقات، أو تنظيم واستضافة المسابقات المحليّة والعالمية، بل يتجاوز ذلك ليمثّل منبراً لتبادل المعرفة وتطوير المهارات وتعزيز وبناء الشراكات والتعاون بين أصحاب المشاريع والخبراء في القطاع.

وتعد نسخة عام 2026 الأكثر تنوعاً وشمولاً حتى الآن، إذ تجمع أحدث المنتجات والتصاميم ونخبة المنتجين وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وعقد الصفقات وتعلّم أحدث التقنيات.

ويضم المعرض فعاليات ملهمة تشمل غرف التذوق، والبرو بار، وقرية التحميص، وقرية المنتجين الجديدة إلى جانب ثلاث بطولات تنظمها جمعية القهوة المختصة في الإمارات هي "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا"و "بطولة الإمارات الوطنية لتذوق القهوة" و"بطولة الإمارات لتحميص القهوة".

ويحتضن الحدث جوائز أفضل تصميم للقهوة، ومسابقة أفضل منتج جديد، إلى جانب مزادين للقهوة يقامان على مدى يومين، ويمنحان المشاركين فرصة اقتناء أنواع نادرة من أجود حبوب البن في العالم ، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التعليمية التي تغطي مختلف جوانب الصناعة وترسخ ثقافة الابتكار في عالم القهوة.

