5.7% نموا في الرخص التجارية السارية برأس الخيمة خلال الربع الثالث

رأس الخيمة في 23 أكتوبر / وام / أظهرت تقارير صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة استمرار الأداء الإيجابي لسوق الأعمال في الإمارة خلال الربع الثالث من العام الجاري بعدما بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية السارية 21,575 رخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقابل 20,408 رخص خلال الفترة نفسها من عام 2024 بمعدل نمو بلغ 5.7%.

وأوضحت الدائرة أن هذا النمو يعكس مرونة بيئة الأعمال واستمرار توسّع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، في ظل الجهود الحكومية الداعمة للاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال عبر الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتطورة.

وفي تحليلٍ لهيكل أعمار الرخص النشطة، أظهرت البيانات أن الرخص حديثة العهد (ثلاث سنوات فأقل) شكّلت 24.6% من إجمالي الرخص السارية، مسجلة نموًا بنسبة 17.5%، ما يعكس نشاطاً متزايداً في تأسيس المشاريع الجديدة.

وشهدت الرخص التي تتراوح ما بين ثلاثٍ وخمس سنوات نمواً بنسبة 20.6%، فيما واصلت الرخص التي تتجاوز عشر سنوات تمثيلها لنحو 53.5% من الإجمالي، مما يشير إلى استقرار القاعدة القديمة واستمرار تجديدها بوتيرة مرتفعة.

وأكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن النتائج المسجلة خلال الربع الثالث تعكس نضج بيئة الأعمال في الإمارة وتوازنها بين المشاريع الجديدة والمستقرة، مشيرة إلى أن التنوّع في أعمار الرخص يمثل مؤشراً صحياً على استدامة النشاط الاقتصادي واستمرارية تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات.