دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي تطلق مبادرة "ويّاكم" بدورتها الـ4

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الدورة الرابعة من مبادرة "ويّاكم"، المنصة المجتمعية الرائدة التي تدعم دور أفراد المجتمع وعملهم كشركاء فاعلين في صياغة حلول مبتكرة ومستدامة تعزز نمو المجتمع، و ذلك ضمن إطار مبادرات "عام المجتمع".

وتستقبل المبادرة الأفكار والحلول المبتكرة والمستدامة التي تركز على التحديات التي تواجهها فئة الشباب، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل النمو، والازدهار، والريادة.

ومن خلال هذه المحاور، تسعى "ويّاكم" إلى استكشاف حلول تساعد على تطوير مهارات مالية واجتماعية وقيادية لدى الشباب، والترويج لقيم المشاركة المجتمعية عبر أنشطة كالتطوع والرياضة والفنون، إضافة إلى تنمية قدرات التوازن بين الحياة والعمل والتعامل الواعي مع التقنيات الحديثة.

وفي إطار حرصها على تسهيل مشاركة المجتمع، كشفت الدائرة عن إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث للمبادرة بتصميم عصري وتجربة استخدام أكثر سلاسة وفاعلية، تتيح للمشاركين إيصال أفكارهم بسهولة، والتواصل مباشرة مع المنصة، بما يضمن تجربة تفاعلية غنية تشجع الجميع على المساهمة بأفكارهم.

ونجحت مبادرة "ويّاكم" منذ انطلاقتها في ترسيخ مكانتها منصة اجتماعية رائدة، حيث استقبلت أكثر من 530 فكرة مجتمعية في دوراتها السابقة، تحولت العديد منها إلى مشاريع ومبادرات واقعية أسهمت في رفع مستوى جودة الحياة في الإمارة.

وأوضح الدكتور يوسف الزعابي، مدير مكتب الابتكار والشراكات الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي

أن الدورة الرابعة تسلط الضوء على الشباب والنشء، باعتبارهم ركيزة الحاضر وصناع المستقبل، منوها إلى أهمية العمل الوثيق مع جميع الشركاء ،لتمكين الشياب والنشء وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية والقيادية والمالية، وإتاحة مساحات للإبداع والمشاركة، ما يرسخ دورهم الحيوي في صياغة الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية في الإمارة.

ويمكن لجميع أفراد المجتمع من المقيمين في إمارة أبوظبي، المشاركة في المبادرة وطرح أفكارهم من خلال الموقع الإلكتروني: https://wyakom.addcd.gov.ae/

