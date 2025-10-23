2500 عارض من 79 دولة يشاركون بمعرض “جلفود للتصنيع 2025” بدورته الـ11 بدبي

دبي في 23 أكتوبر/وام/ يشهد معرض“جلفود للتصنيع 2025” الذي تنطلق دورته الحادية عشرة في الرابع من نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر 3 أيام بمشاركة 2500 عارض من 79 دولة .. نمواً استثنائياً بنسبة 32 في المائة مقارنةً بنسخته السابقة، ليؤكد مكانة دبي مركزا عالميا لإعادة تشكيل خريطة إنتاج الغذاء وجذب الاستثمارات والمواهب والتقنيات الحديثة.

يغطي المعرض ضمن 21 قاعة سلسلة القيمة الإنتاجية الكاملة والتي تشمل المكونات والتصنيع والتعبئة والتغليف وحلول سلاسل الإمداد والتحكم والأتمتة.

يأتي هذا النمو المتسارع في ظل تحول منطقة الشرق الأوسط إلى وجهة عالمية لصناعة الغذاء، واستجابةً لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية في ظل توجه المصنعين إلى نقل عملياتهم بالقرب من دولة الإمارات لما تتمتع به من بنية تحتية لوجستية متقدمة وممرات تجارية مفتوحة وسياسات صناعية متطورة فيما يعزز تصنيف دبي كأفضل وجهة عالمية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر دورها الريادي في دعم الاقتصاد الصناعي القائم على المعرفة.

وقال مارك نابير، نائب الرئيس لإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي :“تحتل دبي اليوم مكانة مثالية لقيادة التحول الصناعي عالمياً ففي ضوء الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع وتماشياً مع مستهدفات (مشروع 300 مليار)، تقود الدولة حقبة جديدة من الإنتاج المتقدم والذكي ويأتي معرض جلفود للتصنيع في قلب هذا التطور ليعكس نموه الاستثنائي دور المنطقة مركزا محوريا للتصنيع القائم على الذكاء الاصطناعي”.

ويُعد الذكاء الاصطناعي من أبرز محركات النمو الصناعي في المنطقة، إذ يبلغ معدل تبنيه السنوي المركب 43.65 في المائة حتى عام 2033، ما يجعل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع المناطق نمواً في مجال التصنيع الذكي.

وقد التزمت حكومات مجلس التعاون الخليجي بضخ استثمارات تتجاوز 3.8 مليار دولار أمريكي في قطاعات تكنولوجيا الأغذية والابتكار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرات المحلية للتصنيع.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة 90 في المائة من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل Cargill وGEA Middle East وGivaudan Suisse SA وNovonesis وTetra Pak وIMCD وMultivac Middle East FZ وSIG، إلى جانب عدد من المبتكرين الجدد، ما يعكس جاذبية دبي وجهة عالمية تجمع بين الاستثمار والابتكار في قطاع الأغذية.

وأكد شون سيمز، نائب الرئيس العالمي لقسم الأتمتة والحلول في شركة “تترا باك”، أن معرض “جلفود للتصنيع” يمثل منصة محورية لعرض أحدث حلول الأتمتة والرقمنة في القطاع وقال : “نفخر هذا العام بإطلاق محفظتنا العالمية الجديدة من حلول الأتمتة المتقدمة التي تهدف إلى تسريع جاهزية المصانع الذكية لتبني الذكاء الاصطناعي ومن شأنها الإسهام في تمكين المنتجين في المنطقة من رقمنة عملياتهم وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد ودفع النمو المستدام.

وفي إطار أجندة المعرض، تستضيف قمة تكنولوجيا الأغذية (FoodTech Summit) نخبة من الخبراء والمبتكرين من شركات كبرى مثل Mars وTitan Capital وUnilever وHive Capital، لمناقشة مستقبل تمويل تكنولوجيا الأغذية وتقنيات سلامة سلاسل التبريد والبروتينات البديلة، إلى جانب استعراض التحولات الكبرى في سلاسل الإمداد الحية والإنتاج.