"ثقافة وسياحة أبوظبي" تحث الجمهور على تقديم ترشيحاته لـ "مبادرة كنوز المدينة 2026"

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ وجهّت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدعوة إلى الجمهور لترشيح وتسمية المؤسسات والمنشآت العريقة والمفضلة، للمشاركة في النسخة الخامسة من مبادرة "كنوز المدينة 2026" السنوية.

تهدف المبادرة إلى تكريم الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات والمنشآت، التي تواصل الإسهام في خدمة الإمارة باعتبارها "كنوزا وجواهر محلية".

وسيتم فتح باب تلقي ترشيحات الجمهور حتى 30 نوفمبر المقبل.

وحثت الدائرة الجمهور على تقديم ترشيحاتهم للمنشأة التي يرونها جديرة بلقب "كنوز المدينة"، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المقاهي، المطاعم، المخابز، محلات بيع الحلويات، متاجر بيع الأقمشة، الخياطين، العطور، صائغي المجوهرات، والصيدليات، واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي، التي تعمل في إمارة أبوظبي منذ 20 عامًا أو أكثر.

ومع انتهاء عمليات التقييم والاختيار التي تستمر ستة أشهر، سيتم تكريم المؤسسات الخمس عشرة التي يقع عليها الاختيار، في حفل تكريم "كنوز المدينة" السنوي، تقديراً لإسهامتها الطويلة المتفانية في تعزيز النسيج المجتمعي والثقافي الراسخ للإمارة وتشكيل هويتها الفريدة.

وتحتفي هذه المبادرة السنوية التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والتي تُقام للعام الخامس على التوالي، بالمؤسسات والأعمال التجارية المحلية العريقة التي تقدم خدماتها منذ عقود من الزمان، وأسهمت في تشكيل ملامح أبوظبي لتصبح الإمارة العصرية المتنوعة التي هي عليه اليوم، الأمر الذي يعزز الشعور بالانتماء المجتمعي والتواصل وبناء الروابط بين المواطنين والمقيمين داخل الإمارة.

وتتضمن مبادرة "كنوز المدينة" حصول المنشآت المكرّمة على مجموعة من المزايا والدعم، والتي تشمل الترويج لعلاماتها التجارية، لتسليط الضوء على كنوز المدينة وإبراز مساهماتها وإنجازاتها بين المقيمين والسياح على أن تُقدّم الترشيحات لمبادرة "كنوز المدينة 2026" من خلال البوابات المحددة بهذا الخصوص.

