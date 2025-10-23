شرطة رأس الخيمة تحصد "4" جوائز دولية

رأس الخيمة في 23 أكتوبر/وام/ حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على 4 جوائز رفيعة المستوى من نيوزيلاندا لعام 2025 ضمن أفضل الممارسات الدولية وسط منافسة كبيرة بين 100 مشاركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة من جميع أنحاء العالم.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أهمية هذا الإنجاز الدولي الذي حققته شرطة رأس الخيمة بفضل جهود كادرها الشرطي المتميز الذي يحرص بصورة مستمرة على تحقيق تطلعات الحكومة الاتحادية ورؤى إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى رفع مكانة الدولة في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال تكريم قائد عام شرطة رأس الخيمة للموظفين المشاركين في دعم ملفات الجائزة التي تمثلت في المشاركة بأكثر الملفات المبتكرة المتمثلة في "ملف التفتيش الأمني K9" بممارسته المتفردة في الكشف عن الأدلة الرقمية (الشرائح الإلكترونية) باستخدام الكلاب البوليسية، وملف إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية من خلال مبادرة (الأهل يصنعون الفرق) التي جسدت اهتمام القيادة العامة بفئة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، ومدى الحرص على رفع شعور النزلاء بالأثر الإيجابي الإنساني والمعنوي النفسي والاجتماعي والعاطفي؛ مما عكس الوجه الحضاري لبيئة العمل الشرطي، بالإضافة إلى ملف إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء بإستراتيجية التميز في تقديم الخدمة للمتعاملين، فضلًا عن ملف إدارة الموارد البشرية لإبداعهم في إدارة المواهب المحترفة من موظفي القيادة.