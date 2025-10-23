غرف دبي تفتح باب التسجيل بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال"

دبي في 23 أكتوبر/وام/ فتحت غرف دبي باب التسجيل في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بحلتها الجديدة والتي تعتبر أرفع تقدير لمساهمات الشركات في مسيرة التنمية المستدامة في دبي.

وتكرم الجائزة الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر، بما يسهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال المحلي.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى "التميز المتجدد" الذي نظمته غرف دبي في مقرها الرئيسي بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي مجتمع الأعمال .

تناول المنتدى أحدث معايير وتوجهات التميز والنماذج الفعالة في مختلف مجالات العمل المؤسسي، من العمليات التشغيلية مروراً بإدارة رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي وصولاً إلى الإدارة المالية، وذلك بهدف دعم تطوير الأداء وتعزيز المرونة المؤسسية وخلق قيمة مستدامة للأعمال.

واستعرض عدد من الخبراء والمختصين خلال المنتدى أهم الاستراتيجيات المؤسسية المعتمدة من قبل الشركات الرائدة للارتقاء بالمقومات التنافسية ورفع معدلات الأداء وخلق أثر إيجابي على المدى الطويل، إلى جانب آليات المقارنة المعيارية المثلى للتميز الاستراتيجي، وتطرقت إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والثقافة المؤسسية والإدارة التشغيلية.

وذكر خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، أن جائزة محمد بن راشد

آل مكتوم للأعمال تهدف إلى دعم الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها في رحلتها نحو تحقيق التميز المؤسسي المستدام.

وأكد حرص غرف دبي على توفير الأدوات والمنصات التي تمكّن مجتمع الأعمال من تبنّي أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمعايير الأداء المؤسسي، وتعزيز مرونة الأعمال وقدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات المتسارعة والاستفادة من الفرص الواعدة.

وتكرّم الجائزة ، وهي عضو في مبادرات محمد بن راشد العالمية، الشركات الأكثر تميزاً ضمن أربع فئات رئيسية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي، وترعى غرف دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات المتميزة، فيما ترعى غرفة تجارة دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات العائلية.

وترعى غرفة دبي العالمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتوسع العالمي في حين ترعى غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الرقمي.

وتعتمد غرف دبي إطاراً عالمياً للتميز في الجائزة وذلك بهدف تحفيز الشركات على التحسن المستمر من خلال عمليات التقييم.

ويعكس نموذج الجائزة أحدث المنهجيات من خلال التركيز على العمليات والنتائج في المجالات الرئيسية مقاييس ملموسة لنجاح الأعمال مثل القيادة، والاستراتيجية، وإدارة القوى العاملة، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى الأداء المالي.

وتتيح غرف دبي فرصة المشاركة في الجائزة لجميع الشركات المحلية في دبي والشركات العالمية التي تقع مقراتها الإقليمية في الإمارة على اختلاف قطاعاتها ومجالات أعمالها.

