صندوق أوبك يسهم بـ10 ملايين دولار في قرض مشترك لبنك "إيفوكا" الأرميني

فيينا في 23 أكتوبر/ وام/ أسهم صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك" في تسهيل قرض مشترك بقيمة 30 مليون دولار لصالح بنك "إيفوكا" في أرمينيا يساهم فيه بمبلغ 10 ملايين دولار من موارده الخاصة، بهدف تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات المحلية والمشاريع الخضراء في أرمينيا.

وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك - الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً له - أن "الصفقة تُبرز قدرة صندوق أوبك على حشد وجمع الشركاء والموارد لتعزيز أثر التنمية المستدامة"، .

وأوضح أن القرض المشترك يُمثل إنجازًا هامًا لجهود صندوق أوبك في حشد الموارد الخارجية بهدف دعم التنمية في الدول الشريكة مشيرا إلى أن توفير التمويل للشركات ودعم الاستثمارات المناخية، يسهمان في توفير الفرص الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام في أرمينيا.