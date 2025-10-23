5.4 مليار درهم حصيلة صفقات ملتقى المشترين المستضافين في يومين

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام/ شهد ملتقى المشترين المستضافين ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي نشاطا تجاريا مكثفا، توج بإبرام صفقات قياسية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار درهم خلال أول يومين من الحدث.

ففي اليوم الأول، تم توقيع 18صفقة بقيمة 1.8 مليار درهم، إلى جانب عقد 1353 اجتماعًا ثنائيًا بين العارضين والمشترين المؤهلين، ناقشوا خلالها فرصًا تجارية إضافية بلغت قيمتها 750 مليون درهم، ليصل إجمالي قيمة الصفقات إلى 2.55 مليار درهم.

وفي اليوم الثاني، ارتفعت وتيرة النشاط إثر إبرام 23 صفقة بقيمة ملياري درهم، وعُقد 2109 اجتماعات ثنائية ناقش خلالها المشاركون فرصًا تجارية بقيمة 850 مليون درهم، ليصل إجمالي قيمة الصفقات في اليوم الثاني إلى نحو 2.85 مليار درهم.

يعكس هذا الزخم الكبير في الاجتماعات والصفقات أهمية الملتقى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري وتوسيع شبكة العلاقات بين الموردين والمشترين في قطاع الأغذية على مستوى عالمي.

يُعد ملتقى المشترين المستضافين من أبرز منصات التواصل والتعاون التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، إذ انطلقت فعالياته ضمن أسبوع الغذاء العالمي في العاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من كبار صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم.

يهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التعاون والتبادل التجاري، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة وفعّالة بين موردي الأغذية والمشروبات وكبار المشترين من قطاعات حيوية مثل الطيران، الصناعة، الاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية إضافة إلى جلسات معمّقة تناولت خطط التعاون والتوسع.

استقطب الملتقى مشاركين من الإمارات، ودول الخليج، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا، وأفريقيا، من كبار التنفيذيين وأصحاب القرار، ما أضفى عليه طابعًا عمليًا وفعّالًا رسّخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتعاون في قطاع الأغذية والمشروبات.