"ديجيتال إكس" و " UCMC " توقّعان شراكة لتعزيز الابتكار الرقمي وحلول إدارة الأصول

دبي في 23 أكتوبر/وام/وقّعت شركة "ديجيتال إكس"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، مذكرة تفاهم مع "الشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية" (UCMC).

وقال مروان الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في "ديجيتال إكس" الذي وقع المذكرة مع أسامة السمادوني، المدير العام لشركة "الشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية" (ذ.م.م): "تعكس هذه الشراكة جهودنا المستمرة لتمكين المؤسسات بحلول رقمية متطورة تعزّز الأداء وتدعم الابتكار وعبر تعاوننا مع الشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية، نسعى إلى تمكين عمليات أكثر فعالية وكفاءة وجاهزية للمستقبل".

تهدف هذه الشراكة إلى إرساء تعاون استراتيجي يركّز على تطوير حلول مبتكرة لإدارة الأصول الرقمية، تمكّن المؤسسات من تحسين بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول في أعمالها.

ومن خلال الجمع بين الخبرات التقنية والمعرفة القطاعية لدى الجانبين، سيسهم هذا التعاون في دعم المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات على تحقيق مزيد من المرونة والتوسّع والتنافسية.

وتتماشى هذه المبادرة المشتركة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز الابتكار الرقمي ودعم البنية التحتية الذكية.

بدوره، قال أسامة السمادوني إن توحيد الجهود مع شركة "ديجيتال إكس" لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة يسهم في تسريع النمو الرقمي وتعزيز التميّز التشغيلي عبر مختلف القطاعات ويؤكد هذا التعاون التزامنا المشترك بالابتكار، وانسجامنا مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد ذكي قائم على التمكين الرقمي.