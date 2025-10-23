وزارة تمكين المجتمع تشارك في الموسم الـ30 للقرية العالمية بجناح "971 من المجتمع"

دبي في 23 أكتوبر / وام/ تشارك وزارة تمكين المجتمع في فعاليات الموسم الثلاثين من القرية العالمية 2025 / 2026 من خلال جناحها المميز "971 من المجتمع" الذي يضم 32 مشروعاً وطنياً طموحاً لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية وذلك بهدف تمكينهم واستثمار قدراتهم وأفكارهم المبتكرة وتوفير فرص جاذبة لترويج منتجاتهم ومساندتهم على الانطلاق بثبات نحو تحقيق طموحاتهم وتعزيز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

تسعى الوزارة من خلال جناح "971 من المجتمع" في نسخته السادسة عشرة إلى تجسيد رؤيتها واستراتيجيتها "من الرعاية إلى التمكين" عبر دعم رواد الأعمال من الأسر الإماراتية لتأسيس مشاريع منزلية وتمكينهم من دخول السوق المحلي بكفاءة ومهنية بما يسهم في إشراكهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وبناء بيئة تشاركية محفزة للنمو والاستدامة.

وتهدف الوزارة من خلال المشاركة إلى تمكين المشاركين من تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وتطوير مشاريعهم المنزلية كمصدر إضافي للدخل بما يعزز الإنتاج المحلي بمنتجات وطنية تنافسية ومبتكرة تحمل لمسة عصرية تلبي مختلف الأذواق إضافةً إلى دعمهم لفتح أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والعالمي بما يسهم في انتشار منتجاتهم وتمكينهم مادياً وتحقيق الاستقلال المعيشي لهم.

وتتنوع المنتجات المشاركة في الجناح هذا العام لتشمل المنتجات التراثية التي تعكس الهوية والثقافة الإماراتية الأصيلة.

ويضم الجناح منتجات وإبداعات أصحاب الهمم المنتسبين إلى هيئة زايد لأصحاب الهمم ومركز غرس للتمكين الاجتماعي التابع لجمعية الفجيرة الخيرية الذي يعرض عدداً من المشاريع والمنتجات المنزلية لأعضائه بالإضافة إلى مشروع قرى الإمارات التابع لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

تأتي مشاركة المشاريع الإماراتية في جناح "971 من المجتمع" بدعم من إدارة القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة والتي فتحت أبوابها أمام الزوار من 15 أكتوبر 2025 إلى 10 مايو 2026.

وتحتضن القرية الجناح ومشروعات المشاركين ضمن مسؤوليتها المجتمعية عن دعم رواد الأعمال من الأسر الإماراتية من خلال ما توفره من فرص ترويجية وتسويقية واسعة في ظل الإقبال الكبير الذي تحظى به من مختلف الجنسيات والسائحين من داخل الدولة وخارجها.

ويواصل جناح "971 من المجتمع" نجاحه المستمر في تجسيد روح التمكين والريادة التي تتبناها الوزارة ليكون منصة وطنية رائدة لرواد أعمال الأسر الإماراتية من مختلف الفئات والأعمار تتيح لهم فرصاً حقيقية لتطوير مشاريعهم الوطنية وتعريف المجتمع بمنتجاتهم التي تعكس ثقافة وتراث دولة الإمارات بما يجعل الجناح فرصة ملهمة لتعزيز المنافسة والتطوير والابتكار وترسيخ مبادئ التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.