نجما كأس رايدر الأوروبي فليتوود و لاوري يشاركان في بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي للجولف"

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ أعلنت بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي للجولف"، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي وجولة “دي بي ورلد” عن مشاركة نجمي كأس رايدر الأوروبي تومي فليتوود وشاين لاوري في منافسات النسخة المقبلة، والمقرر إقامتها من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، وذلك ضمن تصفيات جولة دي بي ورلد الختامية.

ويشارك النجمان إلى جانب بطل "الماسترز" وحامل الألقاب الأربعة الكبرى روري ماكلروي، ونخبة من نجوم كأس رايدر 2025، من بينهم لودفيغ أوبيرغ، ومات فيتزباتريك، وتايريل هاتون، وراسموس هويغارد، وروبرت ماكنتير، ونائب القائد أليكس نورين، في انطلاقة تصفيات جولة دي بي ورلد على أرض الإمارات.

ويخوض المصنف الخامس عالميًا تومي فليتوود، الفائز بلقب بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" عامي 2017 و2018، المنافسات هذا العام بمعنويات عالية بعد تتويجه الأسبوع الماضي في بطولة "دي بي ورلد" الهند، حيث قدّم جولة ختامية مبهرة بـ 65 ضربة، ليحسم اللقب بفارق ضربتين عن الياباني كيتا ناكاجيما، محققًا لقبه الثامن في جولة "دي بي ورلد".

كما كان فليتوود أحد أبرز نجوم كأس رايدر 2025 على ملعب "بيثبيج بلاك" في نيويورك ولعب دورًا حاسمًا في فوز أوروبا التاريخي على الولايات المتحدة بنتيجة 15-13، وهو أول انتصار أوروبي خارج الديار منذ عام 2012.

ويعود (لاوري) إلى البطولة بعد مشاركته في تشكيلة لوك دونالد الأوروبية التاريخية، حيث ينضم اللاعبون المؤهلون تلقائيًا إلى جانب أفضل 70 لاعبًا في ترتيب السباق إلى دبي.

تُقام بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد، وتشكل المحطة الافتتاحية ضمن تصفيات الجولة الختامية للموسم، تمهيدًا لبطولة جولة "دي بي ورلد" الختامية في دبي التي يُتوَّج فيها بطل السباق إلى دبي.

ويشارك أفضل 70 لاعبًا في الترتيب في بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي"، التي تحتفل هذا العام بعيدها العشرين، حيث يتأهل أفضل 50 لاعبًا إلى البطولة الختامية في دبي الأسبوع التالي.