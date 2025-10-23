شرطة رأس الخيمة وجامعة الشارقة تتعاونان بالمجالين العلمي و المعرفي

رأس الخيمة في 23 أكتوبر/وام/ وقّعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة ودعم تطوير الإبداع والابتكار واستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

تأتي المذكرة في إطار المساعي المبذولة لتدريب الطلبة علميًا في مجالات المختبر الجنائي والعلوم الشرطية، وطرح برامج أكاديمية وبحوث علمية مشتركة، تسهم في الارتقاء بالممارسات الأمنية والعلمية، ودعم الأداء الاستراتيجي،والمهارات اللازمة للإسهام في بناء مجتمع قائم على المعرفة، بما يواكب رؤية الإمارات 2030 ويعزز جودة الحياة الأمنية في المجتمع.