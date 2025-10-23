216.82 مليون درهم صافي أرباح رأس الخيمة العقارية بنهاية الربع الثالث

رأس الخيمة في 23 أكتوبر/وام/ بلغت إيرادات شركة رأس الخيمة العقارية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 1,165.50 مليون درهم فيما سجلت صافي ربح بلغ 216.82 مليون درهم مقارنة بـ 121.41 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك ضمن نتائجها المالية للأشهر التسعة من العام 2025 التي أعلنتها اليوم وعكست مسارا تصاعديا واضحا لأعمال الشركة مدفوعا بزيادة قدرها 90% في عدد الوحدات المباعة بعدما نجحت في بيع 1,214 وحدة سكنية مقارنة بـ 640 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمة المبيعات 2,006 مليون درهم في مؤشر رئيسي للطلب الإيجابي على محفظة رأس الخيمة العقارية وهو ما يعزى إلى الإطلاق الناجح لأصول جديدة وتقدم الأعمال الإنشائية في وجهتها الرئيسية "ميناء".

يرتكز الأداء الناجح للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى ميزانيتها العمومية القوية ونموذج أعمالها الطموح الذي يربط الشركاء العالميين بفرص الاستثمار العقاري في واحدة من أكثر أسواق العقارات حيوية في دولة الإمارات.

ومع التطور السريع الذي تشهده رأس الخيمة لتصبح وجهة رائدة للاستثمار وأسلوب الحياة، تواصل الشركة دورها المحوري في صميم الخطط الاقتصادية الطموحة لتحقيق أهداف رؤية رأس الخيمة 2030.

وتستند نتائج شركة رأس الخيمة العقارية إلى أسس متينة عاكسة النمو المستمر لوجهة "ميناء" وبفضل محفظة مشاريعها التطويرية الضخمة لعام 2025 والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات درهم، تشهد الوجهة توسعا سريعا من خلال مشاريع متنوعة ترتقي بمكانتها وجهة مفضلة لأسلوب الحياة والاستثمار وتدعم تحقيق أهداف خطة رؤية رأس الخيمة 2030.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية :" تشكل النتائج المالية القوية لشركة رأس الخيمة العقارية دليلا ملموسا على رؤيتنا الاستراتيجية وطموحاتنا طويلة الأمد والأثر المتوقع لمحفظة مشاريعنا المرتقبة وتشير النتائج الأخيرة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي إلى أن خطتنا لتطوير مجتمعات تجتذب شريحة متنوعة من المستثمرين والمقيمين تُحقق النتائج المرجوة منها، ويتجلى ذلك واضحا في عدد الوحدات المباعة وتنامي قيمة المبيعات التراكمية".

واضاف الزعابي :" بينما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لانطلاق عملياتنا، فإن النمو المستمر لوجهة "ميناء" ومحفظة مشاريعنا المتنوعة في رأس الخيمة عموما يسهم في خلق نوع جديد من عروض العقارات وأساليب الحياة المبتكرة لدعم احتياجات عملائنا من جميع أنحاء العالم".

من جانبه قال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية :" تؤكد نتائجنا المالية للأشهر التسعة الأولى من العام وضوح المسار الذي تسلكه رأس الخيمة العقارية وخططها الطموحة كمطور عقاري رائد ويرتكز هذا النجاح على الإطلاق الناجح للمشاريع الجديدة والتقدم المستمر في تنفيذ مشاريعنا المتنوعة في وجهة "ميناء" واستنادا إلى هذا الزخم نتطلع إلى الفترة المتبقية من عام 2025 واثقين من قدرتنا على تحقيق أهدافنا للنمو، والوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا وشركائنا، وتعزيز جاذبية "ميناء" وإمارة رأس الخيمة عموما وجهة رائدة للاستثمار وأساليب الحياة العصرية.