مذكرة تفاهم بين "أبوظبي الرياضي" و"الأولمبي الآسيوي" لتعزيز التعاون المشترك

المنامة في 23 أكتوبر/ وام/ وقع مجلس أبوظبي الرياضي والمجلس الأولمبي الآسيوي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير الحركة الأولمبية الآسيوية، ودعم البرامج التعليمية والتدريبية والتوعوية الموجّهة للرياضيين والمدربين والحكّام في القارة الآسيوية.

تأتي المذكرة انطلاقاً من الإيمان المشترك بأهمية تطوير الحركة الأولمبية في آسيا، وترسيخ قيمها التعليمية والتنموية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في الارتقاء بالمجال الرياضي على المستويات المحلية والقارية والدولية.

وقّع المذكرة كلٌّ من سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وتيموثي تسون تينغ فوك، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالإنابة، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة التي تستضيف الدورة الثالثة من الألعاب الآسيوية للشباب خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبرالجاري.

تهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين في استضافة وتنظيم البرامج والدورات الرياضية والتدريبية المرتبطة بالحركة الأولمبية الآسيوية، بما في ذلك الأنشطة التعليمية والتوعوية ضمن برامج المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية وبرنامج التضامن الأولمبي.

من جانبه، قال سعادة عارف حمد العواني إن توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأولمبي الآسيوي خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير الحركة الأولمبية الآسيوية، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزا رياضيا رائدا في المنطقة.

وأضاف العواني أن هذا التعاون يجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الرياضة باعتبارها رافدا أساسيا للتنمية البشرية والمجتمعية ويسهم في تمكين الكوادر الرياضية، وصقل مهارات الرياضيين والمدربين والحكّام عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.

وعبر عن التطلع من خلال هذه الشراكة إلى بناء منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تُرسّخ القيم الأولمبية، وتدعم المواهب الواعدة، وتُعزز التواصل الرياضي والثقافي في القارة الآسيوية.

تتضمّن مجالات التعاون استضافة وتنظيم منتديات وندوات للرياضيين، وإقامة معسكرات تدريب آسيوية للرياضيين والمدربين والحكام، وتنفيذ ورش التوعية والتعليم ضمن مبادرة «حماية الألعاب الآسيوية» التي تشمل مكافحة التلاعب في النتائج الرياضية، حماية الرياضيين وسلامتهم، مكافحة المنشطات، الصحة النفسية للرياضيين.

وتشمل المذكرة أيضا استضافة منتديات الحوكمة الرياضية، وتنفيذ برنامج تطوير المدربين والحكام، وتنظيم منتدى الرياضة والذكاء الاصطناعي، ومنتدى التحكيم الرياضي، إلى جانب الفعاليات الرياضية الخاصة بالمجلس الأولمبي الآسيوي، ومنتديات المرأة في الرياضة الآسيوية، وتطوير البرامج الحديثة للمناهج التدريبية، وتبادل الخبرات والمحاضرين الدوليين المتخصصين في المجال الرياضي، وتنفيذ برنامج تمكين المرأة في الرياضة.

