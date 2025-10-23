اليابان والصين وكوريا تعرض منتجاتها الصحية في "الأسبوع العالمي للغذاء"

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ تعرض كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من "الأسبوع العالمي للغذاء" بمركز أدنيك بأبوظبي منتجات غذائية وصحية متنوعة تعكس عمق ثقافتها وتاريخها الغذائي.

فمن جانبه يعرض الجناح الياباني أكثر من 70 منتجًا من المواد الجافة مع تقديم تجربة عملية لتعليم الزوار تحضير "الماتشا" وفق الطقوس اليابانية التقليدية المعروفة باسم "سادو" أو "تشادو"، والتي تركز على التناغم، والاحترام، والنقاء، والسكينة، مع إتاحة تذوق "الماتشا" الأصيلة المصنوعة في اليابان.

وعرضت شركة "دونغفانغ شيشو الصينية" مجموعة متنوعة من المنتجات، أبرزها الزيوت الطبيعية مثل زيت البابونج للطهي، الذي يتميز بفوائد صحية متعددة ويشتهر في الصين منذ نحو 5 آلاف عام، كما يُصنع من نبات فريد ينمو فقط في جنوب غرب الصين تحت ظروف دقيقة، وتمتلك الشركة مصنعها الخاص وقاعدة زراعية لتوريد هذه المنتجات، ما يجعلها الأكبر في الصين في هذا المجال.

وقدمت شركة "شاي يوانتشي ووفو" شايًا طبيعيًا وعضويًا من مكونات نباتية يسهم في تحسين صحة الجسم، وتقليل التعب، وتعزيز النوم، ودعم الطاقة البدنية، حيث تُحضّر كل عبوة بوزن 60 غرامًا مع لتر واحد من الماء ويمكن إعادة التعبئة لمواصلة الاستهلاك، ويتميز الشاي بتركيبة خاصة أعدها طبيب لضمان الفائدة الصحية، ويصدر إلى عدة دول.

وفي قطاع التكنولوجيا الغذائية، عرضت شركة "MDP Intelligent" الصينية المتخصصة في تصنيع آلات التعبئة والتغليف الذكية للمواد الغذائية، آلات تعبئة وتغليف ذكية، تشمل ماكينات تعبئة المساحيق العمودية والأفقية والدوارة، وتعبئة أكياس الشاي والقهوة المثلثة، وتعبئة السوائل والصلصات، والحبيبات والمكسرات، إضافة إلى ماكينات متعددة الوظائف، لتلبية احتياجات شركات الغذاء، خاصة في قطاعات الشاي والقهوة.

وعرضت مزرعة غرينبيس للفطر من كوريا الجنوبية منتجات متنوعة تشمل "الفطر الملكي" و"فطر البطلينوس"، و"شيمِجي"، بقدرة إنتاجية تصل إلى 45 طنا يوميًا أو نحو 16,260 طنا سنويًا، وتصدر إلى أسواق كندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وتايوان، والصين، وأوروبا.