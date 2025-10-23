إسلامية دبي : 770 ألف مستخدم لتطبيق"دلُوك DXB» حول العالم خلال عام ونصف

دبي في 23 أكتوبر /وام/أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تحقيق تطبيق"دلُوك DXB»"لمواقيت الصلاة العالمية قفزة نوعية في عدد المستخدمين بعد أن تجاوز إجمالي التحميلات حاجز 770 ألف تحميل على مستوى العالم بمعدل استخدام يومي يفوق 65 ألف مستخدم نشط ما يعكس نجاح الدائرة في توظيف التحول الرقمي لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة الذكية للمسلمين حول العالم.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد تحميلات تطبيق "دُلُوك" داخل دولة الإمارات بلغ نحو نصف مليون تحميل منها 200 ألف تحميل عبر نظام أندرويد و300 ألف تحميل عبر نظام آيفون في حين وصل عدد التحميلات من خارج الدولة إلى 270 ألف تحميل إضافي لتصل نسبة التحميلات الدولية إلى نحو 36 بالمائة من إجمالي المستخدمين.

وأوضحت التحليلات أن التطبيق يحظى بإقبال متزايد في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وسلطنة عمان إلى جانب انتشاره في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا والهند ما يعكس انتشار خدماته على نطاق واسع يشمل مختلف القارات ويُعزى هذا التفاعل المتنامي إلى دقة مواقيت الصلاة المعروضة بناء على موقع المستخدم إلى جانب خصائصه الرقمية المتكاملة التي تشمل مواقيت الصلاة الدقيقة واتجاه القبلة بالواقع الغامر والإشعارات الذكية التي تعز التواصل الفعال مع مستخدمي التطبيق .

وتعمل الدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تعمل حاليًا على تطوير مجموعة من المميزات الإضافية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتوسيع نطاق الاستفادة من التطبيق.

وأشارت إلى أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها الدائرة من الجمهور عبر مختلف القنوات تمثل ركيزة أساسية في عملية التحسين المستمر بما يسهم في تطوير خدمات "دُلُوك" والوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من المستخدمين محليًا وعالميًا.

