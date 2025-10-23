الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت

الكويت في 23 أكتوبر / وام/ ترأّس سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز منظومة النقل بين دول المجلس، من بينها مشروع الربط البري والبحري، وتطوير اللوائح الموحدة للنقل البري الدولي إلى جانب متابعة مستجدات تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، وبحث سبل تعزيز التكامل اللوجستي وتطوير البنى التحتية الداعمة للنقل المستدام، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة بين دول المجلس.

وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري التزام دولة الإمارات بدعم وتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجالات النقل والمواصلات وقال إن العمل الجماعي يشكّل السبيل الأمثل لتحقيق التكامل الفعّال الذي يسهم في بناء منظومة نقل متطورة ومستدامة تربط دول المجلس، وتعزز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن الإمارات من خلال شراكتها الفاعلة ضمن منظومة مجلس التعاون، تواصل العمل على تطوير بنية تحتية حديثة ومتكاملة تدعم مستهدفات النقل الذكي، وتعزز الترابط بين دول المجلس، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة نقل مستدامة وآمنة تسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع.