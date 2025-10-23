الشركات الإيطالية تسلّط الضوء على تنوّع منتجاتها في أسبوع أبوظبي العالمي للغذاء

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ استعرضت مجموعة من الشركات المشاركة ضمن الجناح الإيطالي في أسبوع أبوظبي العالمي للغذاء، باقة واسعة من المنتجات الغذائية التي تمثل المذاق الإيطالي الأصيل.

وقدّمت تلك الشركات لزوّار الحدث أحدث الابتكارات في توريد وتصنيع الأطعمة الإيطالية، من الأجبان والمعكرونة إلى الزيوت والمشروبات الطبيعية، بما يعكس عمق التراث الغذائي الإيطالي وجودته العالمية.

وأوضحت روبيرتا ايسجرو، المدير العام لشركة "لايف إيطاليا" في الجناح الإيطالي، أن الشركة انطلقت عام 2018 من سويسرا، موطنها قبل أن توسّع أعمالها العام الماضي بافتتاح فرع جديد في دولة الإمارات، بهدف جلب النكهات الإيطالية الأصيلة ومنتجات الغذاء عالية الجودة إلى السوق الإماراتية.

ولفتت إلى أن قوة شركة "لايف إيطاليا" تكمن في دقة اختيار منتجاتها وعلاقاتها المباشرة مع المنتجين الإيطاليين، مشيرة إلى أن كل منتج في كتالوج الشركة يروي قصة من الجودة والشغف.

وأضافت أن معرض أبوظبي العالمي للغذاء شكّل تجربة مميزة وفرصة مثالية لعرض مجموعة من منتجات الشركة، من بينها منتج "ريجيفلور" المصنوع من حبوب صقلية إيطالية قديمة وعالية الجودة، مؤكدة أن هذا النوع من الفعاليات يتيح فرصة للتعريف بالمنتجات أمام جمهور واسع وبناء شراكات جديدة مع شركات تهتم بتراث "صنع في إيطاليا".

من جانبها قالت مارينيلا جواريرا، المتحدث الرسمي لشركة أوليوم سيسيليا، في الجناح الإيطالي، إن شركتهم متخصصة في إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز في إيطاليا، وتتخذ من جزيرة صقلية في جنوب البلاد مقرًا لها.

وأوضحت أن الشركة تستخدم حصريًا ثمار الزيتون المزروعة في غرب صقلية من أصناف "نوتشيلارا وبيانكوليلّا وتشيراسوولا"، والتي تُعد من أفضل أنواع الزيتون في الجزيرة، مشيرة إلى أن الشركة تنتج مزيجًا مميزًا يجمع بين هذه الأصناف لتقديم زيت عالي الجودة يحمل علامات وشهادات اعتماد مرموقة تؤكد تميّزه وجودته.