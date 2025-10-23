الإمارات تتأهل إلى نصف نهائي سباق 100 متر في "الألعاب الآسيوية" بالبحرين

المنامة في 23 أكتوبر/وام/حطمت العداءة أروى علي لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى الرقم القياسي بسباق 100 متر شابات كأفضل زمن في دورات الألعاب الآسيوية للشباب، مسجلة 11:84 ثانية لتتأهل للدور نصف النهائي.

كما تأهلت زميلتها ليلى أحمد إلى الدور ذاته بزمن قدره 11:99 ثانية، بينما جاء العداء عبدالعزيز عيد سابعاً بالمسابقة نفسها لفئة الشباب بزمن وقدره 11.47 ثانية.

وشارك وفد الإمارات اليوم في 9 ألعاب ضمن فعاليات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة حالياً بمملكة البحرين الشقيقة حتى 31 أكتوبر الجاري عقب افتتاحها رسمياً مساء أمس بمركز البحرين العالمي للمعارض.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز في منافسات كرة السلة 3x3 على نظيره التركماني في المباراة الأولى بنتيجة 21 – 12، قبل أن يخسر الثانية أمام منتخب الصين تايبيه بنتيجة 18 – 11، فيما خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة 3x3 للشابات في مباراتيه أمام منتخبي كازاخستان والصين تايبيه بنتيجة 19 – 4 و21 – 3 على الترتيب.

وشارك ثلاثي منتخبنا الوطني للترايثلون في مسابقة السرعة لفئة الفردي للشباب، إذ حقق ديسكتر بوتون المركز الأول عربياً وخليجياً بزمن قدره 29.45 دقيقة، ليحتل المركز الرابع عشر ضمن جدول الترتيب العام، بينما جاء زميله ماتيو جرين في المركز التاسع عشر بزمن قدره 30.28 دقيقة، كما سجل علي الكعبي زمناً قدره 32.27 دقيقة.

ويواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد غدا نظيره الكويتي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف منتخب إيران المتصدر بفارق الأهداف، بعد أن خسر مباراته الأولى من نظيره الصيني بنتيجة 40 – 25، وفاز في الثانية على كازاخستان بنتيجة 35 – 27.

ويفتتح منتخبنا الوطني لقفز الحواجز مشواره غدا بمنافسات الجولة الأولى لفئة الفرق، بمشاركة 46 فارساً من 12 دولة، وتضم قائمته الفرسان مبخوت الكربي، وعلياء المهيري، ومحمد الغرير، وصالح الكربي.

ويخوض علي مسهل منافسات الأدوار التمهيدية للملاكمة، بمواجهة لاعب المنتخب الباكستاني حسين جياد في وزن 54 كجم، بينما يلتقي زميله معاذ محمد مع نظيره الأوزبكي موروديللوف دييوربيك بمنافسات وزن 75 كجم، كما ينازل عصام خليل لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي نظيره الصيني غو جونشيانغ بمنافسات دور الــ16 لوزن 57 كجم.