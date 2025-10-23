"مضمار أبوظبي" يستضيف 16 سباقا للخيول في موسمه الجديد

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ أكمل مضمار أبوظبي للسباق استعداداته لموسم 2025 - 2026 والذي يستضيف خلاله 16 سباقا للخيول يتصدرها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، و"كأس أبوظبي الذهبي"، للخيول المهجنة الأصيلة على المضمار العشبي.

وأكد المضمار في بيان اليوم أن الفعاليات المقررة تشهد مشاركة كبيرة لخيول محلية وعالمية من فئتي العربية الأصيلة، والمهجنة الأصيلة، ما يعكس الاهتمام الكبير برياضة الفروسية في الإمارات، ومكانتها التراثية الرفيعة، بجوائز للسباقات تبلغ 20 مليون درهم.

وأوضح أن برنامج الموسم يشهد سباقات لجميع الفئات والأعمار، للخيول المبتدئة والإنتاج المحلي، وسباقات التكافؤ والكلاسيكية والمصنفة، وتتضمن العدد الأكبر لسباقات الخيول العربية الأصيلة في البرنامج العام للموسم، بالإضافة إلى إقامة بعض السباقات خلال شهر رمضان.

وأشار إلى افتتاح الموسم بعد غد السبت بأمسية تتألف من 7 سباقات منها 5 للخيول العربية الأصيلة، و2 للمهجنة الأصيلة، انطلاقاً بسباق الوثبة التحضيري للسرعة المخصص للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، بينما يشهد يوم 14 نوفمبر المقبل السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة "قوائم".

ونوه إلى إقامة منافسات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لعيد الاتحاد للفئة الثالثة يوم 22 نوفمبر، وجوائزه 500 ألف درهم، بالإضافة إلى فعاليات يوم 6 ديسمبر المقبل، يتقدمها سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى، بجوائزه البالغة 8 ملايين درهم.

وأشار إلى إقامة سباق الوثبة للسرعة، للفئة الثالثة وجوائزه 400 ألف درهم، وكأس "مربي الإمارات" وجوائزه 500 ألف درهم، وديربي أبوظبي وجائزته 400 ألف درهم، وجميعها للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز تبلغ 10.8 مليون درهم.

وذكر أن من بين الفعاليات المقررة سباق "كأس أبوظبي الذهبي"، للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم) لمسافة 1600 متر، في 7 فبراير 2026، لأول مرة، وجوائزه مليون دولار أمريكي، إذ يعد أحد أكثر سباقات الخيول المهجنة الأصيلة قيمة في العالم، إلى جانب سباق واحة ليوا (الفئة الثانية)، والجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي (قوائم)، وسباق العنود الكلاسيكي (الفئة الأولى) للخيول العربية الأصيلة، بمجموع جوائز تتجاوز 5 ملايين درهم.

وكشف عن عدد من أمسيات السباقات الرئيسية أبرزها سباقا أبوظبي الكلاسيكي للمهرات، والآخر المخصص للأمهار من خيول الإنتاج المحلي في 21 فبراير 2026، بالإضافة إلى حدث آخر في 14 مارس على المضمار العشبي، بإقامة سباق بطولة الإمارات للفئة الأولى، بجائزة قدرها مليون درهم، إلى جانب سباقي الإمارات الكلاسيكي الأول للمهرات، والثاني للأمهار من الإنتاج المحلي، وجميعها للخيول العربية الأصيلة.

ويواصل المضمار احتضان المنافسات يوم 4 أبريل 2026، بإقامة كأس نادي أبوظبي للفروسية الذهبية للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بجائزة قدرها 125 ألف درهم، بينما يختتم الموسم في 11 أبريل 2026، بالجولة الثالثة للتاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة وجائزته 300 ألف درهم.

وذكرالمهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، أن النادي أمام موسم استثنائي آخر من السباقات منوها إلى أنه يتميز بمرافق عالمية المستوى، ومضمار عشبي بأعلى معايير التنظيم والسلامة للفرسان والخيول على حد سواء.

وأشار إلى أن برنامج الموسم الجديد يجمع بين السباقات التنافسية والتراثية والمجتمعية، مقدماً تجربة مميزة للجميع من المشاركين والعائلات وعشاق السباقات.