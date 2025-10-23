رئيس اتحاد الفروسية:فرسان الإمارات أكملوا استعداداتهم لـ "الألعاب الآسيوية"

المنامة في 23 أكتوبر/وام/ أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اكتمال استعدادات فرسان الإمارات للمشاركة في بطولتي القدرة والتحمل، وقفز الحواجز، بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، “البحرين 2025”.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد في تصريح اليوم بمناسبة المشاركة في بطولة قفز الحواجز غدا، إن جاهزية الفرسان جاءت من خلال البطولات المحلية والدولية، والنتائج المميزة المحققة لكافة الفئات، بما يجسد التطور الكبير في القدرات التنافسية لفرسان وفارسات الدولة، تتويجاً للدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في كافة المجالات.

وأضاف أن الدورة تسهم في تنمية القدرات وتعزيز الخبرات للجيل الحالي من رياضيي دولة الإمارات، واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك مع المشاركين من 45 دولة على مستوى القارة، مشيراً إلى رياضة الفروسية لها إرثها الكبير في الدولة، من خلال الاهتمام المتعاظم الذي تحظى به، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية بالمشاركة في الفعاليات الدولية، لاسيما أن إضافة منافسات القدرة للنسخة الثالثة سيضفي المزيد من الإثارة على المنافسة بين المشاركين من دول القارة.

وأعرب رئيس الاتحاد عن أمنياته بالتوفيق لفرسان الإمارات في منافسات القدرة وقفز الحواجز، وعبر عن الثقة الكبيرة في قدرتهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة، وتحقيق نتائج مميزة وإيجابية، لرفع علم الإمارات في منصات التتويج، على غرار المشاركات الناجحة والمشرفة بالبطولات الخارجية في رياضة الفروسية.