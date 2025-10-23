تأهل الشقيقين المسيبي إلى دور الـ 32 في "دولية الإمارات للطاولة"

دبي في 23 أكتوبر/ وام/ تأهل الشقيقان محمد وأحمد المسيبي لاعبا منتخبنا الوطني لكرة الطاولة إلى دور الـ32 لفئة تحت 15 سنة ضمن بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين المقامة حاليا بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر والتي ينظمها اتحاد كرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وبدعم من مجلس دبي الرياضي بمشاركة 265 لاعبا ولاعبة من 26 دولة.

جاء تأهل محمد المسيبي بعدما تصدر المجموعة السابعة من فوزين على الكازاخستاني سلطان سيريكي والكويتي عقيل المطوع، فيما تأهل شقيقه أحمد بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على الكويتي خالد الدليمي والقطري إياد جميل، فيما خرج راشد سعيد لاعب المنتخب من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة.

وشهد اليوم الثالث من البطولة تتويج أبطال وبطلات فئة تحت 13 و17 سنة للبنين والبنات، حيث توج الإندونيسي محمد جونيندرا بلقب فئة تحت 17 سنة للبنين بعد فوزه في المباراة النهائية على نيكيتا ريباكوف الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي بنتيجة 3-0، وحصل نيكيتا على المركز الثاني فيما فازت الهندية كافيا بهات بلقب تحت 17 سنة للبنات، بعد فوزها في المباراة النهائية على زلاتا تيريخوفا التي تلعب تحت علم الاتحاد الدولي، بنتيجة 3-0.

وأحرز ماتفي مانانكوف الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي لقب فئة تحت 13 سنة للبنين بعد فوزه في المباراة النهائية على الهندي براتيك تولساني بنتيجة 3-0، فيما فازت سي جيه تشين من الصين تايبيه بلقب تحت 13 سنة للبنات بعد فوزها على الهندية تانيشكا كالبهايراف بنتيجة 3-0.

حضر المنافسات ومراسم التتويج عمار خلف الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة وشيخة الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد وراشد عبدالحميد عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير لمنتخبات الوطنية، كما حضر المنافسات حسن الزرعوني أمين عام اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مدير البطولة.