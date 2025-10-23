"الفاو" تحتفي بمرور 80 عاماً على تأسيسها خلال "الأسبوع العالمي للغذاء 2025 "

أبوظبي في 23 أكتوبر /وام/ احتفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" اليوم بمرور 80 عاماً على تأسيسها، في فعالية رفيعة المستوى نظمها مكتبها الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء 2025"، بحضور نخبة من القادة وصنّاع القرار وممثلي منظومة الأمم المتحدة.

جسّد الحدث عمق الشراكة بين الفاو ودولة الإمارات، ودورهما المشترك في قيادة الجهود الإقليمية نحو بناء نظم غذائية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المناخية، بما يضمن الأمن الغذائي ويحقق التنمية الشاملة دون أن يُترك أحد خلف الركب.

شملت فعاليات الاحتفال عرض فيلم عن مسيرة المنظمة، ورسالة من شو دونيو، المدير العام للفاو سلطت الضوء على الأثر العالمي للمنظمة وتجدد التزامها بمواصلة مسيرتها لتحقيق شعارها الدائم "عدم ترك أحد خلف الركب".

وقال أحمد مختار، القائم بأعمال المنظمة في الإمارات، إن الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على تأسيس الفاو يعكس تركيز المنظمة الدائم على الإنسان، وكرامته، وصموده، وحقه في الأمل، موضحا أن شراكة الفاو مع دولة الإمارات تمثل إيماناً مشتركاً بقدرة الرؤية والابتكار على تحويل الندرة إلى فرصة وأشار إلى أن الجهود المشتركة تهدف إلى رسم سياسات تضمن الأمن الغذائي اليوم، وتؤسس للاستدامة والازدهار للأجيال القادمة، بما يجسد روح الوحدة والإمكان التي تميز المنطقة.

من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، التزام دولة الإمارات بتعزيز الزراعة المستدامة القادرة على التكيف مع المناخ، والابتكار البيئي كركائز أساسية في الاستراتيجية الوطنية وشراكتها مع الفاو.

وتحدث سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "أدافسا"، عن دور الهيئة في القيادة التقنية والتعاون الوثيق مع الفاو في مجالات سلامة الغذاء والاستدامة الزراعية والابتكار والدعم المؤسسي، مشيداً بمساهمات الهيئة والفاو في تعزيز نظم غذائية أكثر مرونة في الإمارة والمنطقة.