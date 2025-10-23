شرطة دبي تعزز الوعي الرقمي بين طلبة المدارس

دبي في 23 أكتوبر/ وام / نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورشاً توعوية استهدفت أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.

يأتي ذلك في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز الوعي الرقمي بين مختلف فئات المجتمع، وبالتزامن مع فعاليات شهر التوعية بالأمن السيبراني، وبهدف رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، وتعريفهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها، إلى جانب تسليط الضوء على الخدمات الرقمية التي تقدمها شرطة دبي لتعزيز الأمن الرقمي في المجتمع.