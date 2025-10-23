أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تشارك في الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ تشارك منصة التوعية والإرشاد الحيواني التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، بهدف نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتوعية بأفضل الممارسات في رعايته، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات التي تنفذها الهيئة لتعزيز استدامة القطاع الحيواني وضمان سلامة الغذاء وجودته.

وأكد حمد الهاجري، ضابط رئيسي إرشاد في قسم الخدمات البيطرية والارشاد في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن مشاركة الهيئة في الأسبوع العالمي للغذاء تهدف إلى التعريف بخدمات الرفق بالحيوان التي تقدمها، وتسليط الضوء على جهود فرق العمل الميدانية في متابعة ممارسات الرفق بالحيوان، وتوفير التغذية والرعاية الصحية المناسبة للحيوانات في المزارع.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المربين، وتعزيز الإنتاج في المزارع التي تطبق معايير الرفق بالحيوان بما يسهم في استدامة القطاع الحيواني وضمان سلامة الغذاء.