أصغر نحالة إماراتية تعرض منتجاتها المميزة في الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ أتاح الأسبوع العالمي للغذاء بمركز "أدنيك" في أبوظبي الفرصة للشباب والأطفال

لإبراز و عرض مشاريعهم المبتكرة في مجال الغذاء، ومنهم أصغر نحالة إماراتية مرخصة.

وقالت مهرة النقبي صاحبة مشروع المهرة وأصغر نحالة إماراتية مرخصة، إنها تعرض خلال مشاركتها في فعاليات الأسبوع مجموعة من منتجاتها التي سبق و حصدت العديد من الجوائز المحلية والدولية، ومنها نيلها الميدالية الذهبية في جائزة باريس الدولية للعسل، لتصبح أصغر إماراتية تحقق هذا الإنجاز على مستوى العالم، إضافة إلى الميدالية الذهبية في جائزة لندن الدولية للعسل.

وأوضحت مهرة أن مشروعها للنحل والعسل انطلق عام 2023 بشكل إلكتروني، قبل أن تبدأ المشاركة في المعارض المحلية، وتعد مشاركتها الحالية في الأسبوع العالمي للغذاء أول مشاركة لها في هذا الحدث العالمي، بما يعكس دعم الدولة لتمكين الشباب والأطفال وتعزيز الابتكار في مجال الغذاء.