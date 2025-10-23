حديقة أم الإمارات تستضيف "سينما الأحد" الأسبوعية بالتعاون مع إيمج نيشن أبوظبي

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ أعلنت حديقة أم الإمارات بالتعاون مع إيمج نيشن أبوظبي إطلاق مبادرة "سينما الأحد" التي تستضيف عروضاً مجانية للجمهور كل يوم أحد ابتداءً من 26 أكتوبرالجاري عند الساعة 6:00 مساءً.

تقدَّم خلال هذه المبادرة مجموعة من الأفلام العائلية الموجهة للفئة العمرية 13 عاماً فما فوق، في أجواء سينمائية في الهواء الطلق تتيح للزوار الاستمتاع بعوالم وشخصيات ملهمة.

وسيتم عرض الأفلام التي تم إنتاجها من قبل شركة إيمج نيشن أبوظبي، الاستوديو السينمائي الرائد في الشرق الأوسط باللغتين العربية والإنجليزية، بما يشمل كلا من فيلم "راشد ورجب"، و"Going to Heaven"، و"As One"، و"Sea Shadow"، وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية المميزة.

وتعكس مبادرة "سينما الأحد" التزام حديقة أم الإمارات بتوفير منصة مجتمعية تسهم في عرض الأفلام وتعزيز الوعي بالمواهب الإنتاجية والإبداعية لإيمج نيشن أبوظبي، بما يتيح للجمهور التعرّف على قصص مبتكرة وتجارب سينمائية متميزة للعائلات والأصدقاء مع قضاء أوقات ممتعة في وسط الطبيعة.

يعد إيمج نيشن أبوظبي استوديو سينمائيا وترفيهيا رائدا حائزا على جوائز مرموقة، يشتهر بإنتاج أفلام ومسلسلات تلفزيونية وأفلام وثائقية تخاطب جماهير محلية وعالمية ويعتبر أول شركة إماراتية تصل أعمالها إلى منصات عالمية مثل نتفليكس.

ولا تقتصر هذه المبادرة على تسليط الضوء على المواهب المحلية فحسب، بل توفر أيضاً تجارب ممتعة لجميع الأعمار، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويتيح للعائلات والأصدقاء والشباب المراهقين فرصة قضاء وقت ممتع معاً في بيئة طبيعية آمنة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجه إمارة أبوظبي إلى تعزيز التنمية الثقافية وصناعة الإعلام والترفيه، ودعم المواهب المحلية بما يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وإثراء المشهد الإبداعي في المنطقة.

وخلال الموسم الحالي، تستضيف الحديقة مجموعة متنوعة من الفعاليات المميزة التي تشمل "سوق الحديقة"، وجلسات الصحة البدنية والنفسية بالتعاون مع "Celestial Karisma"، وفعالية "سينما الحديقة"، إلى جانب عرض الصقور اليومي وقت الغروب، والأنشطة التفاعلية المتنوعة في حظيرة الحيوانات، إضافةً إلى باقات حفلات أعياد الميلاد بالتعاون مع «كيدز فاكتوري»، لتمنح الأطفال والعائلات ذكريات لا تُنسى طوال الموسم.