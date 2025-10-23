"أبوظبي للإسكان" تفعّل خدمة "إبداء الاهتمام" في منطقة العين اعتبارًا من غد

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن تفعيل خدمة "إبداء الاهتمام" يوم غد للمواطنين المؤهلين لاختيار المشروع السكني الأنسب لهم في منطقة العين وذلك ضمن الخدمة التي أطلقتها قبل أسبوعين، بهدف تمكين المواطنين من اتخاذ قراراتهم السكنية بأنفسهم.

وذكرت الهيئة أن تفعيل الاختيار سيبدأ للمواطنين المؤهلين في منطقة العين، على أن يتم فتح باب "إبداء الاهتمام" في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وستقوم الهيئة بإرسال رسائل نصية وإشعارات عبر التطبيق تدعو المؤهلين الدخول إلى تطبيق "إسكان أبوظبي" واختيار المشروع الأنسب خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استلام الرسالة.

وأوضحت الهيئة أن إبداء الاهتمام يتم بسهولة عبر تطبيق "إسكان أبوظبي"، من خلال الدخول إلى خدمة "إبداء الاهتمام" في الصفحة الرئيسية، ثم استعراض المشاريع المتاحة، واختيار المشروع الملائم، وتوقيع الإقرار والتعهد باستخدام الهوية الرقمية لتثبيت الاختيار.

وأشارت إلى أن تغيير المشروع بعد تثبيت الاختيار متاح مرة واحدة فقط، مما يستدعي التأني في اتخاذ القرار، مشددة على أهمية التنسيق المسبق مع الأقارب المؤهلين لاختيار المشروع الأنسب، بهدف السكن في وحدات متجاورة ضمن نفس المشروع، محذرة من أن تعديل الاختيار قد يؤدي إلى فقدان الفرصة في الحصول على المشروع الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأسرة.

تشمل المشاريع الجديدة التي طرحتها الهيئة في منطقة العين مشروع النباغ السكني الذي يوفر 2,400 مسكن ويُنجز خلال الربع الأول من عام 2028، إلى جانب مشروع الظاهر السكني الذي يضم 1,000 مسكن، والمتوقع إنجازه في الربع الرابع من عام 2027، وكلا المشروعين ضمن الشراكة مع القطاع الخاص.

وتضم المشاريع الجديدة ثلاثة مشاريع حكومية تشمل مشروع العامرة السكني 1 الذي يضم 2,350 مسكنا ومن المتوقع إنجازه في الربع الأول من 2029، ومشروع العامرة السكني 2 الذي يوفر 3,730 مسكنا الذي يتوقع إنجازه في الربع الثاني من نفس العام، بالإضافة إلى مشروع مزيد السكني ويوفر 1,000 مسكن ومن المتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2028.

وأوضحت الهيئة أن الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الخدمة تشمل المواطنين من أصحاب طلبات قروض بناء مسكن أو قروض بناء مسكن آجل السداد ويمكنهم الاختيار من جميع المشاريع، والمؤهلين للحصول على منحة مسكن يمكنهم الاختيار من المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى أصحاب الطلبات الحالية لمنحة أرض سكنية، إلى جانب المواطنين الذين حصلوا على أرض سكنية لا تتوفر فيها بنية تحتية ولديهم طلبات قروض بناء مسكن قيد الإجراء، يمكنهم تغيير نوع خدمتهم في حال رغبوا بذلك والاختيار من المشاريع المتاحة حسب استحقاقهم.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة تطوير حلول سكنية مبتكرة تسهم في بناء مجتمعات متكاملة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع في مدينة العين تأتي ضمن خطة تشمل أيضًا مشاريع قيد التنفيذ في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة، ما يعكس رؤية الهيئة في تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز جودة حياتهم من خلال توفير مسكن مناسب وبيئة اجتماعية متماسكة.