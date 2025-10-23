وزير الرياضة: المشاركة في "الألعاب الآسيوية" تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لتمكين جيل رياضي واعد

المنامة في 23 أكتوبر/وام/ أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة، أن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، “ البحرين 2025”، تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين جيل رياضي واعد قادر على المنافسة والتميز في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح معاليه في تصريح اليوم، أن المشاركة محطة مهمة وأساسية لصقل المواهب الشابة، وتعزيز روح الانتماء والتحدي لديهم، وترسيخ مكانة الإمارات في دعم الحركة الأولمبية الآسيوية، بما يعكس التزام الدولة الدائم بتطوير الرياضة والرياضيين.

وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة للرياضيين، وتوجيهاته الدائمة بتوفير كل ما من شأنه تعزيز مستوى الحركة الأولمبية في دولة الإمارات والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في مستوى جميع الرياضيين المشاركين، وقدرتهم على المنافسة والصعود إلى منصات التتويج، مؤكدًا أن هذه الدورة ستمنحهم تجربة متميزة تثري مسيرتهم، وتكسبهم خبرات ميدانية قيّمة إلى جانب أقرانهم من جميع دول القارة الآسيوية.

وأشار إلى أن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب تمثل فرصة كبيرة لجميع الرياضيين الذين سيحملون راية الدولة في المستقبل القريب ضمن المحافل الرياضية الكبرى، مثل دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الآسيوية وغيرها من البطولات المهمة، التي تتطلب إعدادًا تدريجيًا لبناء شخصية الرياضي وصقل خبراته عمليًا من خلال المشاركة والتنافس في جميع الأحداث المخصصة للفئات العمرية.

ونوه معاليه بالدورالحيوي لبرنامج المدارس الوطنية للمواهب الرياضية، بوصفه رافدا رئيسيا للمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، واكتشاف ورعاية العناصر الموهوبة من طلاب المدارس في عمر مبكرة، وتطوير مهاراتهم للوصول بهم إلى مرحلة النخبة وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.