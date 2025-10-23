الدار تطلق مجمع "ذا رو السعديات" السكني في قلب المنطقة الثقافية

أبوظبي في 23 أكتوبر /وام/ أعلنت الدار، اليوم إطلاق مشروع مجمع "ذا رو السعديات" السكني، الذي يقع في قلب المنطقة الثقافية في السعديات.

يضم "ذا رو السعديات" سبعة مبانٍ متوسطة الارتفاع، يتألف كل منها من تسعة طوابق وطابقين سفليين لمواقف السيارات، وستُطلق الدار في المرحلة الأولى من المشروع ثلاثة مبانٍ تضم 315 منزلاً ستُطرح للعملاء ابتداءً من 1 نوفمبر المقبل، ويتاح التملك في "ذا رو السعديات" لجميع الجنسيات.

وتماشياً مع أهداف الدار لتعزيز الإستدامة في مشاريعها، يدمج المشروع أنظمة المنازل الذكية ضمن تصميمه، ويستهدف الحصول على تصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة"، بالإضافة إلى تصنيف "نجمتين" من "فيت ويل"، مما يؤكد التزامه بأعلى المعايير البيئية والصحية.

ويحيط بمجمع "ذا رو السعديات" مجموعة من الصروح المعمارية البارزة ،و أشهر المعالم الثقافية في أبوظبي، إذ تطل الوحدات السكنية على "متحف زايد الوطني"، بينما يقع كل من "اللوفر أبوظبي" و"جوجنهايم أبوظبي" و"متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي" على بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.