مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الختامي لدورته الأولى

أبوظبي في 23 أكتوبر/وام/ عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري الثامن عشر برئاسة سعادة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء وبمشاركة أعضاء المجلس، وهو الاجتماع الختامي للدورة الأولى 2021 - 2025.

واطلع مجلس الأمناء على منجزات برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام 2025، والتي تضمنت تقارير "مختبر التشريعات" و"مختبر المعرفة" إضافة إلى تقارير الزيارات الميدانية والورش التوعوية التي نفذتها لجان الزيارات الميدانية والفرق الحقوقية والفنية والتخصصية في الهيئة بهدف متابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان ميدانياً في جميع إمارات الدولة.

كما اطلع المجلس على التقارير الختامية للمشاريع التقنية والأنظمة والموارد البشرية والمالية والعقود والمشتريات.

وناقش مجلس الأمناء الخطة التشغيلية والميزانية السنوية للعام 2026، وما تشمله من برامج حقوقية ومبادرات نوعية وزيارات ميدانية في مجالات الحماية والوقاية والتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

واختتم المجلس اجتماعه الذي عقد أمس بمناقشة "التقرير السنوي" للهيئة الذي يشمل جهودها وأنشطتها وتوصياتها ومقترحاتها الحقوقية، وذلك وفق ما ورد في المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.