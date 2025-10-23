"نخيل" تطلق مجموعة حصرية من فلل الواجهة البحرية الفاخرة في "نخلة جبل علي"

دبي في 23 أكتوبر /وام/ أعلنت "نخيل"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات" إطلاق مجموعة حصرية جديدة من الفلل الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في مشروعها "نخلة جبل علي".

يشمل هذا الإطلاق 11 تصميما معماريا ضمن مجموعتي الفلل "بيتش كولكشن" و"كورال كولكشن"، التي تم تصميمها بالتعاون مع استوديوهات عالمية .

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات"، إن مشروع ’نخلة جبل علي‘ يعكس رؤية دبي الطموحة، ومع تقدم أعمال البناء، نواصل تركيزنا على توفير مساكن وأحياء ترتقي بجودة الحياة وتسهم في مسيرة نمو دبي.

وإلى جانب العروض السكنية، ستضم البنية التحتية المجتمعية لمشروع "نخلة جبل علي" مركزاً للتجزئة يمتد على مساحة 9,000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، بالإضافة إلى مسجد من تصميم "سكيدموري أوينغس وميريل"، ويتسع لنحو 1000 مصلٍ.

وتمتد جزر "نخلة جبل علي" السبع على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 90 كيلومتراً.

ويتماشى هذا المشروع مع هدف "خطة دبي الحضرية 2040" وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، فيما يدمج المشروع تقنيات المدن الذكية ومبادئ التصميم المستدام والمساحات العامة لبناء أحياء حضرية متعددة الاستخدامات مصممة لتناسب المشاة، وترسي بذلك معايير جديدة للحياة على الواجهة البحرية.