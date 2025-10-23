الجامعة العربية تحتفي بـ"اليوم العالمي للإعلام التنموي"

القاهرة في 23 أكتوبر/وام/ أكدت جامعة الدول العربية أن رسالة وسائل الإعلام والاتصال تقوم على نشر ثقافة المواطنة وتعزيز الوعي المجتمعي والمدني، وترسيخ دمقرطة الحق في الإعلام في إطار من الحرية والمسؤولية، مشيرة إلى أن الإعلام التنموي يمثل شريكًا لا غنى عنه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مساراتها الوطنية والعربية.

جاء ذلك في تصريح لسعادة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، بمناسبة اليوم العالمي للإعلام التنموي الذي يحتفل به العالم في الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الدولية الثانية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي عام 1972.

وأوضح السفير خطابي أن الجامعة العربية جعلت التنمية المستدامة في صلب أجندة العمل العربي المشترك من خلال الأجهزة والمجالس الوزارية المتخصصة وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالأمانة العامة، إدراكًا منها لأهمية تكامل الجهود الإعلامية مع الخطط التنموية الوطنية.

وأشار إلى أن هذا التوجه تعزّز بإعداد خريطة إعلامية عربية للتنمية المستدامة 2030، التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب وأقرها مجلس الجامعة على مستوى القمة في الظهران بالمملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم (741) الصادر في 15 إبريل 2018، والتي تهدف إلى إبراز الترابط بين الإعلام وأهداف التنمية السبعة عشر.

وأكد السفير خطابي أن الوثيقة تمثل إطارًا عمليًا لتفعيل الدور الإعلامي في دعم التنمية، وتعزيز الشراكة بين الإعلام والمؤسسات التنموية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر وعيًا ومسؤولية.