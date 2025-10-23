غرفة عجمان تشارك في" المؤتمر المصرفي" بجنيف

جنيف في 23 أكتوبر/وام/ شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان في الدورة الثانية لـ" المؤتمر المصرفي - جنيف" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة والمعهد الدولي في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان خلال مشاركته في المؤتمر أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال استدامة وتنمية وتطوير الشركات والثروات العائلية ، من خلال وضع منظومة متكاملة من القوانين والسياسات التنظيمية التي تضمن استمراريتها واتباع أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في إدارة الثروات بما يعزز من مرونتها واستقرارها ويدعم مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

شهد المؤتمر مشاركة قادة وخبراء ماليين من الدول العربية وسويسرا ناقشوا واقع وتحديات القطاعات المالية بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

وتطرق المؤتمر إلى تطورات القطاعات المالية والمصرفية ودورها ركيزة رئيسية في تنمية الاقتصاد وزيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في القطاعات كافة.