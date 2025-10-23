وكيل وزارة المالية : الإمارات رسخت نموذجا اقتصاديا مرنا يقوم على التخطيط الاستباقي

دبي في 23 أكتوبر / وام / أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على المرونة والتخطيط الاستباقي لمواجهة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة مالية متقدمة تدعم الاستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الابتكار.

جاء ذلك خلال فعالية طلابية بعنوان "الحفاظ على المرونة الاقتصادية في عالم يتسم بعدم اليقين"، نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وجامعة زايد، بحضور نحو 150 طالباً من مختلف جامعات الدولة، وذلك في حرم جامعة زايد بدبي.

من جانبه، شدد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على أن أداء اقتصادات المنطقة اتسم بالصلابة في مواجهة الصدمات العالمية بفضل التحول نحو التنويع الاقتصادي.

وأكد أزعور حاجة المنطقة لمواصلة تطوير سياسات تعزز الصمود وتدعم فرص العمل النوعية للشباب، مشيداً بنموذج التعاون بين الصندوق ووزارة المالية الإماراتية، ودعا للاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وهدفت الجلسة إلى إتاحة منصة حوارية بين صناع القرار والطلبة لتعميق فهم التحولات العالمية ومناقشة سبل دعم النمو المستدام.

وشهد اللقاء حضور علي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، والدكتور راسيل وليامز، عميد كلية الاتصال والإعلام بالإنابة في جامعة زايد، وثريا الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة المالية.

وأعرب الأستاذ الدكتور مايكل آلان، مدير جامعة زايد بالإنابة، عن اعتزاز الجامعة باستضافة اللقاء، مؤكدا أنه ينسجم مع رؤية الجامعة في إعداد جيل واعٍ بالقضايا الاقتصادية.

وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الطلبة حول التحول الرقمي وأسواق العمل، واختُتمت بجولة حوارية مباشرة مع السيد أزعور.