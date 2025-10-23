"أبوظبي للزراعة" تطلق "القائمة الذهبية" لتحفيز المنشآت الغذائية على التميز

أبوظبي في 23 أكتوبر / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم إطلاق مبادرة "القائمة الذهبية"، كإحدى المبادرات النوعية ضمن برنامج "تقييم زادنا" الذي يتيح للجمهور الاطلاع على تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الشفافية وتحفيز المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي على التميز في الأداء والامتثال الكامل لمعايير السلامة الغذائية.

ويأتي إطلاق "القائمة الذهبية" في إطار إستراتيجية الهيئة لتطوير أنظمة التفتيش والرقابة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المخاطر، من خلال تبني نهج رقابي حديث قائم على تحليل المخاطر وتحديد الأولويات، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في سلامة الغذاء والاستدامة الزراعية.

وتُمنح المنشآت الغذائية المدرجة ضمن "القائمة الذهبية" امتيازات رقابية خاصة، من أبرزها الانتقال من نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة إلى نظام التدقيق، وهو ما يعكس ثقة الهيئة في مستوى امتثال تلك المنشآت ويقلل من التكرار غير الضروري للزيارات التفتيشية، مما يتيح لها التركيز على تحسين الأداء وتطوير الخدمات.

ويشترط لإدراج المنشأة ضمن القائمة الذهبية حصولها على تقييم امتثال (A) في آخر ثلاث زيارات تفتيش روتينية، دون رصد أي فعل مخالف عالي الخطورة خلال سنة من تاريخ آخر زيارة، إلى جانب استيفاء المتطلبات التشريعية والفنية كافة والمعايير المحددة في النظام المعتمد. ويتم تقييم المنشآت بشكل دوري لضمان استمرارها في الالتزام والمحافظة على مكانتها ضمن القائمة.

وأكد محمد عبداللطيف الحمادي، مدير إدارة الرقابة الغذائية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القائمة الذهبية تمثل مرحلة متقدمة في تطوير أنظمة وبرامج الرقابة الغذائية، حيث يتم مكافأة المنشآت الملتزمة بمنظومة رقابية أكثر مرونة وفعالية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس توجه الهيئة نحو بناء شراكة إيجابية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت الغذائية على التميز والامتثال الكامل لمعايير السلامة الغذائية.

وقال : نؤمن بأن تعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت الغذائية يبدأ من الاعتراف بالتميز، ومنح المنشآت الملتزمة مساحة أكبر للابتكار والنمو، دون الإخلال بمتطلبات السلامة حيث تعتبر القائمة الذهبية تصنيفاً متميزاً وشهادة جودة وامتياز.

وتعتزم الهيئة تنظيم سلسلة من الورش التعريفية والتوعوية للمنشآت الغذائية حول آلية الانضمام إلى القائمة الذهبية، بالإضافة إلى إطلاق أدوات رقمية داعمة لتسهيل التقييم والمتابعة.

كما سيتم تحديث القائمة بشكل دوري ونشرها عبر المنصات الرسمية للهيئة، بما يضمن الشفافية ويحفز المنافسة الإيجابية بين المنشآت.

وتعد مبادرة "القائمة الذهبية" من المكونات المتقدمة لمنصة "تقييم زادنا" الإلكترونية التي أطلقتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتأتي ضمن رؤية الهيئة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في سلامة الغذاء والاستدامة الزراعية، وتحقيق التميز المؤسسي في كافة جوانب الرقابة والتفتيش.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية وتحفيز المنشآت الغذائية على التميز والامتثال، حيث تتيح للجمهور الاطلاع على تقييم المنشآت الغذائية بناءً على مستوى السلامة الغذائية، إلى جانب تقييم منفصل لمشاركة المنشأة في برنامج صحي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة.